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Киноафиша Фильмы Малахов курган

Малахов курган

Malakhov kurgan 18+
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О фильме

Николай Крючков в фильме о героический обороне Севастополя во время Великой Отчественной войны. В центре фильма - судьба пяти матросов с погибшего эсминца "Грозный", которые сражались на подступах к городу - на Малаховом кургане, одном из важнейших узлов обороны.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1944
Премьера в мире 5 декабря 1944
Дата выхода
5 декабря 1944 СССР
13 июня 1945 Чехословакия
Производство Georgian-Film
Другие названия
Malakhov kurgan, Малахов курган, Asszonyhűség, Kurhan Małachowski, La collina di Malakov, Malachow-Hügel, Malahov Kurgan, Malakhovis korgani, Sebastopol, Sevastopol km. 4, Sevastopolin sankarit, Szevasztopol hősei, The Last Hill
Режиссер
Александр Зархи
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Николай Крючков
Николай Крючков
Борис Андреев
Борис Андреев
Акакий Хорава
Мария Пастухова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
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