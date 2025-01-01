Николай Крючков в фильме о героический обороне Севастополя во время Великой Отчественной войны. В центре фильма - судьба пяти матросов с погибшего эсминца "Грозный", которые сражались на подступах к городу - на Малаховом кургане, одном из важнейших узлов обороны.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 22 минуты
Год выпуска1944
Премьера в мире5 декабря 1944
Дата выхода
5 декабря 1944
СССР
13 июня 1945
Чехословакия
ПроизводствоGeorgian-Film
Другие названия
Malakhov kurgan, Малахов курган, Asszonyhűség, Kurhan Małachowski, La collina di Malakov, Malachow-Hügel, Malahov Kurgan, Malakhovis korgani, Sebastopol, Sevastopol km. 4, Sevastopolin sankarit, Szevasztopol hősei, The Last Hill