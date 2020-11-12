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Постер фильма Мгновения любви
6.1
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6.1

Мгновения любви

, 1993
For The Moment
Канада / военный, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Мгновения любви
6.1

О фильме

1942 год, Канада. Вдали от бушующей Европы, охваченной пожаром Второй Мировой войны, проходят военную подготовку 250 000 мужчин и женщин со всего мира. Среди них — отчаянные пилоты Лаклан и Джонни, которым за кротчайший срок надо научиться выстоять в бою с опытными пилотами противника! Но в этом чужом краю они обретают не только мужество для решающих битв с врагом, но и новый смысл жизни, наполненной надеждами и романтикой. В это тревожное лето с привкусом страсти и смерти молодые герои сделают всё, чтобы завоевать сердца своих верных подруг и, пережив незабываемые мгновения любви, взмыть в бездонное небо, навстречу багровому зареву фронта.

В ролях

Рассел Кроу
Рассел Кроу
Lachlan
Кристианна Херт
Lill
Ванда Кэннон
Betsy
Скотт Крафт
Zeek
Питер Аутербридж
Johnny
Sara McMillan
Kate
Брюс Боа
Mr. Anderson
Katelynd Johnston
Marion
Tyler Woods
Charlie
John Bekavac
Dipper
Режиссер Аарон Ким Джонстон
Сценарист Аарон Ким Джонстон
Композитор Виктор Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 октября 1993
Дата выхода
1 октября 1993 Канада
19 апреля 1996 США
MPAA PG-13
Бюджет $2 800 000
Сборы в мире $121 548
Производство John Aaron Features II Inc., Manitoba Film & Sound Development Corporation, National Film Board of Canada (NFB)
Другие названия
For the Moment, Aionioi erastes, Élj a pillanatnak!, Por um Momento, Tensa espera, Trăiește clipa, Un temps pour aimer, Vivendo o presente, Żyć chwilą, Мгновения любви, 포 더 모멘트

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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