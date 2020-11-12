1942 год, Канада. Вдали от бушующей Европы, охваченной пожаром Второй Мировой войны, проходят военную подготовку 250 000 мужчин и женщин со всего мира. Среди них — отчаянные пилоты Лаклан и Джонни, которым за кротчайший срок надо научиться выстоять в бою с опытными пилотами противника! Но в этом чужом краю они обретают не только мужество для решающих битв с врагом, но и новый смысл жизни, наполненной надеждами и романтикой. В это тревожное лето с привкусом страсти и смерти молодые герои сделают всё, чтобы завоевать сердца своих верных подруг и, пережив незабываемые мгновения любви, взмыть в бездонное небо, навстречу багровому зареву фронта.

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