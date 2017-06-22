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Свет надежды Свет надежды
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Свет надежды, 2017

2017 / Индия
3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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3.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 22 июня 2017
Возраст 12+
Режиссер
Кабир Кхан
В ролях
Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Салман Кхан
Чжу Чжу
Ом Пури
Ом Пури
Сохаил Кхан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свет надежды 2 постера
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саундтрек фильма Свет надежды
Кадры из фильма Все кадры
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