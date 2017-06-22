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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Свет надежды
Tubelight
Свет надежды, 2017
2017 / Индия
3.9
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Жанр:
драма
приключения
военный
исторический
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3.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность
2 часа 16 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
22 июня 2017
Возраст
12+
Режиссер
Кабир Кхан
В ролях
Шах Рукх Кхан
Салман Кхан
Чжу Чжу
Ом Пури
Сохаил Кхан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Свет надежды
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Пес-самурай и город кошек
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