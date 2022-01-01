Эскадрон гусар летучих, 1980

История подвигов и приключений ставшего легендой еще при жизни гусара и поэта Дениса Давыдова. Действие разворачивается на фоне событий Отечественной войны 1812 года. За пять дней до сражения при Бородино, где вырос Давыдов, отважный подполковник Ахтырского гусарского полка предлагает Михаилу Кутузову создать собственный партизанский отряд из гусар, казаков и крестьян, чтобы сбить с толку французские войска, не привыкшие к таким методам войны.
Денис Давыдов — поэт и герой, человек, еще при жизни ставший легендой, буквально покорил свое поколение. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Баратынский и многие другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэтический талант, огромное обаяние и прямодушноеблагородство, отчаянную храбрость и энергию неудержимого на выдумки гусара и партизана, героя славного и бурного для России времени.