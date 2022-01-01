Эскадрон гусар летучих, 1980

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме История подвигов и приключений ставшего легендой еще при жизни гусара и поэта Дениса Давыдова. Действие разворачивается на фоне событий Отечественной войны 1812 года. За пять дней до сражения при Бородино, где вырос Давыдов, отважный подполковник Ахтырского гусарского полка предлагает Михаилу Кутузову создать собственный партизанский отряд из гусар, казаков и крестьян, чтобы сбить с толку французские войска, не привыкшие к таким методам войны. Развернуть Натурные съемки прошли в Истринском районе в Подмосковье: поместье графа снимали в Доме отдыха им. А.П. Чехова в селе Пионерское, арест Давыдова – в Ново-Иерусалимском монастыре, а захват обоза французов – у реки Малая Истра.

В главной роли снялся Андрей Ростоцкий, сын режиссера картины Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой.

В фильме звучат песни и романсы на стихи самого Дениса Давыдова, которые исполнил бард и актер Александр Хочинский. Музыку к ним написал композитор Александр Журбин (“В моей смерти прошу винить Клаву К.”, “Мелодия на два голоса”).

Название фильма является строкой из стихотворения Давыдова “Гусарский пир”.

В СССР картину посмотрело более 23,5 миллионов человек.

В роли Тардье снялся каскадер Николай Карпов, в команде которого долго время проработал Андрей Ростоцкий, с детства увлекавшийся холодным оружием. Развернуть Денис Давыдов — поэт и герой, человек, еще при жизни ставший легендой, буквально покорил свое поколение. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Баратынский и многие другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэтический талант, огромное обаяние и прямодушноеблагородство, отчаянную храбрость и энергию неудержимого на выдумки гусара и партизана, героя славного и бурного для России времени. Развернуть 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 2 часа 45 минут Год выпуска 1980 Премьера в России 6 июня 1980 Премьера в мире 6 июня 1980 Возраст 12+ Режиссер Станислав Ростоцкий В ролях Николай Еременко мл. Марина Шиманская Андрей Ростоцкий Лидия Кузнецова Евгений Лебедев Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про исторические события 1 постер

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