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Paisà

Земляк, 1946

1946 / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Фильм начинается вторжением союзников в Сицилию в 1943 году и кончается освобождением страны в 1945-м. Параллельно передвижению во времени фильм ведет зрителя вместе с американскими солдатами сквозь пространство — с юга на север через всю Италию.

Река По унесет в море тела десантников, а маленькую сицилийку, пытавшуюся спасти американский патруль, обвиняют в измене. Звездно-полосатый освободитель вдруг ощутит чувство вины за римских проституток, а английская медсестра будет метаться по горящей Флоренции в поисках возлюбленного. Это не только дороги славы. Это война, как она есть.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 18 сентября 1946
Возраст 16+
Режиссер
Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
В ролях
Кармела Сасио
Роберт Ван Лон
Бенжамин Эмануэл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Земляк 2 постера
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