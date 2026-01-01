Киноальманах состоит из трех новелл, посвященных песне. «Песня-пароль». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошелку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня о матери». Работающие в далекой Африке летчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочиненную им «Песню на рассвете». Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.