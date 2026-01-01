Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
5.2
Товарищ Песня

, 1966
Tovarishch pesnya
СССР / военный / 18+
О фильме

Киноальманах состоит из трех новелл, посвященных песне. «Песня-пароль». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошелку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня о матери». Работающие в далекой Африке летчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочиненную им «Песню на рассвете». Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.

В ролях

Нина Алисова
Василий Лановой
Савелий Крамаров
Геннадий Крашенинников
Лев Золотухин
Георгиос Совчис
Режиссер Валентин Козачков, Василий Левин, Романовский, Юрий Сергеевич
Сценарист Евгений Аронович Долматовский
Композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1966
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Tovarishch pesnya, Товарищ песня

Рейтинг фильма

5.6 IMDb

Отзывы о фильме

