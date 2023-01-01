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Тайная война Гарри Фригга Тайная война Гарри Фригга
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The Secret War of Harry Frigg

Тайная война Гарри Фригга, 1968

1968 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Вторая мировая война. Пять бригадных генералов союзных сил, моясь в бане, попадают в плен к итальянским нацистам. Генералов держат на обычной вилле, но убежать у них не получается, потому, что они все в одном звании и некому ими командовать, командное же командование обречено… Поэтому-то к ним на выручку и посылают, спеца по побегам — Гарри Фрига, пообещав ему легкую жизнь после войны. Но чтобы попасть в компанию к этим олухам генералам Фригг, должен сам быть тоже генералом, ну или хотя бы им прикинуться, а это тяжелее, чем убежать из тюрьмы…
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 29 февраля 1968
Возраст 18+
Режиссер
Джек Смайт
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Сильва Кошина
Эндрю Дагган
Том Босли
Джон Уильямс
Джон Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тайная война Гарри Фригга 2 постера
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