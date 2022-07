Царство небесное, 2005

По большей части съемки “Царства небесного” проходили в городе Уарзазат в Марокко, где расположена крупная киностудия Atlas Studios. В Марокко Ридли Скотт также снимал свои картины “Гладиатор” (2000) и “Черный ястреб” (2001). Король страны Мохаммед VI, который является другом режиссера, лично предоставил часть необходимого для съемок оборудования и услуги 1 500 военнослужащих. Военные выступили в качестве статистовна съемках битв между христианскими и мусульманскими войсками.

Массивная копия Иерусалима площадью 28 000 кв. м была построена посреди пустыни. На ее создание ушло более 6 000 тонн штукатурки.

При создании фильма режиссер Ридли Скотт и оператор Джон Мэтисон вдохновлялись работами художников Дэвида Робертса и Уильяма Тернера.

Утвержденный на роль Готфрида Ибелинского Лиам Нисон готовился к съемкам в том числе по книге под названием The Complete Idiot’s Guide to the Crusades (“Руководство/справочник по крестовым походам для чайников”). Актер отозвался об этом произведении как об “очень информативном”).

Флаги для фильма создавались в Испании, Англии, Марокко и Индии. Всего на 1 200 флагов 650 разных дизайнов было выделено 250 000 долларов.

Роль английского короля Ричарда I Львиное Сердце мог исполнить Рассел Кроу. Однако из-за конфликта в съемочном графике Кроу не смог присоединиться к касту, и работа отошла Иэну Глену, ныне хорошо известному во всем мире благодаря роли Джораха Мормонта из “Игры престолов”. Многие из актерского состава “Царства небесного”, помимо Глена, позже “засветились” в этом культовом сериале HBO, в том числе Роберт Пью (Крастер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Александр Сиддиг (Доран Мартелл).

“Царство небесное” провалилось в американском прокате, но имело большой успех в европейских и арабских странах.

Готовясь к съемкам, художник-постановщик Артур Макс, декоратор Соня Клаус и художник по костюмам Джэнти Йэтс посетили Зал крестовых походов (Salle des croisades) в музее Версаля. Изучение экспонатов помогло им при разработке флагов, знамен, костюмов и другого реквизита. Артур Макс также использовал работы Жан-Поля Жерома и Поля Гюстава Доре в качестве источника вдохновения при создании декораций для фильма.

Реально существовавший крестоносец Балиан де Ибелин не был ни бастардом, ни кузнецом. Его законным отцом был Балиан I, коннетабль Яффы и крупный землевладелец. Для создания образа героя в исполнении Орландо Блума были позаимствованы факты из биографии Балдуина де Ибелина, старшего брата исторического Балиана, в том числе неприязненное отношение к Ги Лузиньяну и романтическая связь с Сибиллой.