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Царство небесное Царство небесное
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Kingdom of Heaven

Царство небесное, 2005

2005 / Испания / США
8.0 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма “Царство небесное” разворачиваются в 1187 году, накануне Третьего крестового похода и повествуют о войне между христианским Иерусалимским королевством и ближневосточной династией Айюбидов.

Главный герой – бастард барона Готфрида Ибелинского, простой кузнец по имени Балиан из деревушки в южной Франции. После смерти сына жена Балиана совершает самоубийство, а сам он за надругание над телом покойной убивает своего сводного брата, священника. Теперь единственный выход для Балиана – присоединиться к войску крестоносцев под руководством Готфрида, держащих путь в Святую землю.

Посвященный в рыцари, но потерявший отца, Балиан прибывает в Иерусалим, где ему предстоит обрести новую любовь, стать защитником Царства небесного и сразиться в битве с султаном Саладином.

“Царство небесное” снял режиссер “Гладиатора” Ридли Скотт, продолжив тем самым серию экранизаций о масштабных войнах разных времен и народов.

По большей части съемки “Царства небесного” проходили в городе Уарзазат в Марокко, где расположена крупная киностудия Atlas Studios. В Марокко Ридли Скотт также снимал свои картины “Гладиатор” (2000) и “Черный ястреб” (2001). Король страны Мохаммед VI, который является другом режиссера, лично предоставил часть необходимого для съемок оборудования и услуги 1 500 военнослужащих. Военные выступили в качестве статистовна съемках битв между христианскими и мусульманскими войсками.

Массивная копия Иерусалима площадью 28 000 кв. м была построена посреди пустыни. На ее создание ушло более 6 000 тонн штукатурки.

При создании фильма режиссер Ридли Скотт и оператор Джон Мэтисон вдохновлялись работами художников Дэвида Робертса и Уильяма Тернера.

Утвержденный на роль Готфрида Ибелинского Лиам Нисон готовился к съемкам в том числе по книге под названием The Complete Idiot’s Guide to the Crusades (“Руководство/справочник по крестовым походам для чайников”). Актер отозвался об этом произведении как об “очень информативном”).

Флаги для фильма создавались в Испании, Англии, Марокко и Индии. Всего на 1 200 флагов 650 разных дизайнов было выделено 250 000 долларов.

Роль английского короля Ричарда I Львиное Сердце мог исполнить Рассел Кроу. Однако из-за конфликта в съемочном графике Кроу не смог присоединиться к касту, и работа отошла Иэну Глену, ныне хорошо известному во всем мире благодаря роли Джораха Мормонта из “Игры престолов”. Многие из актерского состава “Царства небесного”, помимо Глена, позже “засветились” в этом культовом сериале HBO, в том числе Роберт Пью (Крастер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Александр Сиддиг (Доран Мартелл).

“Царство небесное” провалилось в американском прокате, но имело большой успех в европейских и арабских странах.

Готовясь к съемкам, художник-постановщик Артур Макс, декоратор Соня Клаус и художник по костюмам Джэнти Йэтс посетили Зал крестовых походов (Salle des croisades) в музее Версаля. Изучение экспонатов помогло им при разработке флагов, знамен, костюмов и другого реквизита. Артур Макс также использовал работы Жан-Поля Жерома и Поля Гюстава Доре в качестве источника вдохновения при создании декораций для фильма.

Реально существовавший крестоносец Балиан де Ибелин не был ни бастардом, ни кузнецом. Его законным отцом был Балиан I, коннетабль Яффы и крупный землевладелец. Для создания образа героя в исполнении Орландо Блума были позаимствованы факты из биографии Балдуина де Ибелина, старшего брата исторического Балиана, в том числе неприязненное отношение к Ги Лузиньяну и романтическая связь с Сибиллой.

Не трусь перед лицом врага. Всегда говори правду – даже если тебе грозит смерть. Помогай беззащитным и не совершай зла. Пусть это будет твоей клятвой..."

Оружейник Балиан присоединяется к отряду крестоносцев своего отца. В одной из битв отец, получив тяжелую рану, на смертном одре посвящает сына в рыцари, Балиан клянется в верности королю Иерусалима. Влюбившись в сестру короля Сибилу, юноша приобретает смертельного врага в лице ее мужа и магистра ордена тамплиеров Гая де Лусиньяна. Гай провоцирует войну с огромной армией султана Саладина. Умирающий король вместе с преданным Балианом выводит полки на бой. Вслед за этой битвой юного воителя ждет множество сражений, приключений и испытаний, пока от крепостей Святой Земли до дворцов владык Франции распространится известие о великом Балиане – легендарном защитнике Иерусалима...

8.0 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 5 мая 2005
Премьера в мире 2 мая 2005
Возраст 16+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Ева Грин
Ева Грин
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Все актеры и съемочная группа
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Царство небесное
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Arkadiy 2 апреля 2015, 12:51
Фильм позиционировался, как "от создателей Гладиатора" (то есть от Ридли Скотта).
И поэтому я невольно проводил параллели с Гладиатором.… Читать дальше…
bort_747 2 апреля 2015, 12:51
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