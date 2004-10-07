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Счастливого Рождества, мистер Лоуренс Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Киноафиша Фильмы Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Merry Christmas Mr. Lawrence

Счастливого Рождества, мистер Лоуренс, 1983

1983 / Великобритания / Япония / Новая Зеландия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Остров Ява, 1942 год. Британский майор Селльерс попадает в японский лагерь для военнопленных. Его несгибаемый дух становится непреодолимым препятствием для тюремщиков. Начальник лагеря Ёной верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные являются трусами, которые предпочли плен смерти. Ёной во что бы то ни стало намерен сломить загадочного британца. В противостояние этих двух людей невероятной силы воли и твердости духа пытается вмешаться полковник Лоуренс. Его любовь к культуре Японии и знание японского языка делают его опасной фигурой для обеих сторон — поскольку он может понимать и тех и других…

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в России 7 октября 2004
Премьера в мире 11 мая 1983
Возраст 18+
Режиссер
Нагиса Осима
В ролях
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Том Конти
Рюити Сакамото
Такеши Китано
Такеши Китано
Джек Томпсон
Джек Томпсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастливого Рождества, мистер Лоуренс 2 постера
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Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
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саундтрек фильма Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
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