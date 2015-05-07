Дорога на Берлин, 2015

Действие картины разворачивается на Южном фронте летом 1942 года. После того как лейтенант Сергей Огарков проваливает задание по доставке приказа об отступлении, молодого человека приговаривают к расстрелу. Конвоировать арестованного к месту казни должен его ровесник, молчаливый рядовой по фамилии Джурбаев. В пути, полном испытаний, между этими двумя абсолютно непохожими друг на друга героями завязывается дружба.
Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.
Простая непафосная человечная история,коих во время войны,наверное,было множество.
Известных лиц в картине нет и от этого все… Читать дальше…