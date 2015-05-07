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Дорога на Берлин Дорога на Берлин
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Дорога на Берлин, 2015

2015 / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины разворачивается на Южном фронте летом 1942 года. После того как лейтенант Сергей Огарков проваливает задание по доставке приказа об отступлении, молодого человека приговаривают к расстрелу. Конвоировать арестованного к месту казни должен его ровесник, молчаливый рядовой по фамилии Джурбаев. В пути, полном испытаний, между этими двумя абсолютно непохожими друг на друга героями завязывается дружба.

  • По словам режиссера Сергея Попова, создатели фильма намеренно выбрали на главные роли малоизвестных актеров, не ассоциирующихся у зрителей с телевидением.
  • В основу сюжета легла повесть “Двое в степи” Эммануила Казакевича и военные дневники Константина Симонова. Ряд эпизодов был снят по воспоминаниям отца продюсера фильма Карена Шахназарова.
  • Ранее повесть Казакевича уже экранизировали на том же Мосфильме: ленту “Двое в степи” снял в 1962 году режиссер Анатолий Эфрос. Главное отличие “Дороги на Берлин” от экранизации 1962 года является возраст Джурабаева. В картине Эфроса, как и в повести “Двое в степи”, он изображен зрелым мужчиной, в то время как в фильме 2015 года Джурабаева представили как ровесника Огаркова.
  • Основная часть сцен, включая батальные, снималась в Подмосковье.
  • Роль Джурабаева стала дебютной для Амира Абдыкалыкова. До съемок в “Дороге на Берлин” он работал электромонтажником в Алма-Ате.

Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 мая 2015
Премьера в мире 7 мая 2015
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сергей Попов
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Амир Абдыкалов
Мария Карпова
Мария Карпова
Максим Демченко
Максим Демченко
Александр Новик
Александр Новик
Все актеры и съемочная группа
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Дорога на Берлин
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 15 октября 2015, 00:13
Потрясающий фильм.

Простая непафосная человечная история,коих во время войны,наверное,было множество.

Известных лиц в картине нет и от этого все… Читать дальше…
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