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Турецкий гамбит
Киноафиша Фильмы Турецкий гамбит

Турецкий гамбит, 2005

2005 / Россия
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116 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Фильм основан на романе Бориса Акунина о похождениях Эраста Фандорина «Турецкий Гамбит». Титулярный советник Эраст Фандорин принимает участие в военных действиях в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг.Будучи сербским волонтером, Эраст Петрович знакомится с очаровательной барышней — Варварой Андреевной Суворовой, направляющейся в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. С ее помощью Фандорину удается распутать сложное и таинственное дело о шпионаже…

8.0 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 22 февраля 2005
Премьера в мире 18 февраля 2005
Режиссер
Джаник Файзиев
Джаник Файзиев
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Ольга Красько
Ольга Красько
Александр Лыков
Александр Лыков
Марат Башаров
Марат Башаров
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Относительно литературы, условно говоря, «исторической» в российском кино художественные блага распределены крайне неравномерно. Вот, например, Борису Савинкову невероятно везет с экранизацией его произведений («Исчадье ада» и «Всадник по имени Смерть» – тому подтверждения), а Борису Акунину с экранизацией его произведений столь же невероятно не везет, хотя сценарии по савинковским скриптам пишут люди, родившиеся через много лет после смерти автора, а сценарии по акунинским романам создатель…
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bmc 2 апреля 2015, 12:51
Честно скажу, на «Турецкий гамбит» я шел с тяжелой душой. Антиреклама «от продюсеров Ночного дозора» давала о себе знать. Однако я надеялся, что… Читать дальше…
Tanya-a 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 09/03/2005 - 09:27:15):Были ужасно разочарованы. Особенно папа. Он шел смотреть войну, но войны как таковой и е было
Что за бред?… Читать дальше…
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