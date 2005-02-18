Турецкий гамбит, 2005

Фильм основан на романе Бориса Акунина о похождениях Эраста Фандорина «Турецкий Гамбит». Титулярный советник Эраст Фандорин принимает участие в военных действиях в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг.Будучи сербским волонтером, Эраст Петрович знакомится с очаровательной барышней — Варварой Андреевной Суворовой, направляющейся в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. С ее помощью Фандорину удается распутать сложное и таинственное дело о шпионаже…
Что за бред?… Читать дальше…