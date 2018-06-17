- По словам режиссера, целью картины является рассказ о трагических событиях 1933—1945 годов и напоминание молодому поколению о случившейся трагедии с целью её предотвращения в будущем

- Три фильма режиссера Константина Фама «Туфельки», «Брут» и «Скрипка» были претендентами на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм»

- Презентация концепта новеллы «Брут» прошла в рамках 66-го Каннского кинофестиваля

- Сценарий к «Бруту» написал Сергей Рахлин — первый русскоязычный журналист, принятый в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда, на сегодня – исполнительный секретарь премии Золотой глобус

- Третья новелла «Скрипка» снята по рассказу Йоси Тавора

- Съемки новелл проходили в 6 странах

- Режиссер ленты из семьи музыкантов, и даже окончил музыкальную школу по классу «скрипка». Музыку к фильму написал его племянник – композитор, воспитанник консерватории.

- Съемки фильма «Свидетели» проходили в Москве, Нью-Йорке, Праге, Бухаресте, Иерусалиме и Бресте. Над проектом работала большая международная команда на протяжении почти семи лет.

- Специальный показ фильма «Свидетели» был приурочен к 73-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим).



- Впервые международная съемочная группа получила разрешение на съемки у Стены Плача в Иерусалиме. Здесь был снят финальный эпизод ленты в сопровождении оркестра и скрипки.



- Также впервые в истории были разрешены съемки на территории музейного комплекса Освенцим.



- Картина «Свидетели» приглашена в качестве образовательного пособия для университетов США, а также ассоциаций, представленных тысячами образовательных учреждений.

