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Постер фильма Свидетели
Постер фильма Свидетели
Постер фильма Свидетели
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.2
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3 постера
Киноафиша Фильмы Свидетели

Свидетели

Киноальмонах из трех новелл, где события войны и Холокоста показываются глазами безмолвных участников - собаки, скрипки и пары женских туфель Svideteli 18+
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О фильме

Военно-исторический альманах снял Константин Фам, драма включает в себя три части. Главные роли а картине исполнили талантливые русские актеры Оксана Фандера («На углу, у Патриарших», «В движении»), Сергей Агафонов («28 панфиловцев», «Пять минут тишины»), Филипп Янковский («Зеркало», «Любовь с акцентом»), Ленн Кудрявицки («Иоанна - женщина на папском престоле», «Враг у ворот»), Михаил Горевой («Битва за космос», «Тайный город 2»), Вячеслав Чепурченко («Измены», «Легенда №17»).

Фильм показывает зрителю значимые исторические события, показанные через свидетелей - вещи и животных. Новеллы называются «Туфельки», «Брут» и «Скрипка», согласно тому свидетелю, чья история рассказывается в ленте. Туфельки начинают свое путешествие от яркой витрины магазина, проходят через радостные моменты, а затем - оказываются в мемориальном комплексе Освенцима. Брут - веселый щенок немецкой овчарки, который становится оружием в руках людей и превращается в инструмент насаждения фашистского режима. Скрипка становится важным пунктом в жизни своего обладателя, а затем оказывается погруженной в ужасы войны. Эти свидетели безмолвны, они ничего не могут рассказать зрителю, но в своем молчании несут больше ужасающих воспоминаний, чем громогласные люди. 

- По словам режиссера, целью картины является рассказ о трагических событиях 1933—1945 годов и напоминание молодому поколению о случившейся трагедии с целью её предотвращения в будущем

- Три фильма режиссера Константина Фама «Туфельки», «Брут» и «Скрипка» были претендентами на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм»

- Презентация концепта новеллы «Брут» прошла в рамках 66-го Каннского кинофестиваля

- Сценарий к «Бруту» написал Сергей Рахлин — первый русскоязычный журналист, принятый в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда, на сегодня – исполнительный секретарь премии Золотой глобус

- Третья новелла «Скрипка» снята по рассказу Йоси Тавора

- Съемки новелл проходили в 6 странах

- Режиссер ленты из семьи музыкантов, и даже окончил музыкальную школу по классу «скрипка». Музыку к фильму написал его племянник – композитор, воспитанник консерватории.

- Съемки фильма «Свидетели» проходили в Москве, Нью-Йорке, Праге, Бухаресте, Иерусалиме и Бресте. Над проектом работала большая международная команда на протяжении почти семи лет.

- Специальный показ фильма «Свидетели» был приурочен к 73-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим).
 
- Впервые международная съемочная группа получила разрешение на съемки у Стены Плача в Иерусалиме. Здесь был снят финальный эпизод ленты в сопровождении оркестра и скрипки.
 
- Также впервые в истории были разрешены съемки на территории музейного комплекса Освенцим.

- Картина «Свидетели» приглашена в качестве образовательного пособия для университетов США, а также ассоциаций, представленных тысячами образовательных учреждений.
 

 

В начале XX века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает все о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком…
Как теперь жить с этой болью? Как найти себя, и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести Любовь...

 

Свидетели - второй трейлер
Свидетели  второй трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 17 июня 2018
Дата выхода
26 июля 2018 Россия Russian Film Group 12+
Сборы в мире $29 990
Производство Ark Pictures, Российская киногруппа
Другие названия
Svideteli, Witnesses, Tunnistajad, Свидетели
Режиссер
Константин Фам
Константин Фам
В ролях
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Ленн Кудрявицки
Ленн Кудрявицки
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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Свидетели

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Наша рецензия

Удивительный страх - критически писать о фильмах на болезненные темы Второй мировой войны и Холокоста. Кажется, сейчас, в век так легко оскорбляемых чувств, нужно закрывать глаза на все недостатки. Ведь главное в таких картинах - предмет исследования и память людей, переживших это. Причём я сейчас не говорю о критике разгромной. Просто не возносить до небес работу, которая на деле является лишь «нормальной» по десятибалльной шкале. И попытаться понять, насколько страшно было и самим…
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alex 6 августа 2018, 09:12
странноватое ощущение после просмотра киноопуса.
вроде бы и актёры не плохи, и тема на все времена, но..
да, часть про туфельки интригует.
часть… Читать дальше…
dnipro19 14 января 2019, 17:48
»........."После войны только США реквизировали из немецких архивов столько документов о Холокосте, что если бы их выложить в одну линию, то она… Читать дальше…
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