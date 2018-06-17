Военно-исторический альманах снял Константин Фам, драма включает в себя три части. Главные роли а картине исполнили талантливые русские актеры Оксана Фандера («На углу, у Патриарших», «В движении»), Сергей Агафонов («28 панфиловцев», «Пять минут тишины»), Филипп Янковский («Зеркало», «Любовь с акцентом»), Ленн Кудрявицки («Иоанна - женщина на папском престоле», «Враг у ворот»), Михаил Горевой («Битва за космос», «Тайный город 2»), Вячеслав Чепурченко («Измены», «Легенда №17»).
Фильм показывает зрителю значимые исторические события, показанные через свидетелей - вещи и животных. Новеллы называются «Туфельки», «Брут» и «Скрипка», согласно тому свидетелю, чья история рассказывается в ленте. Туфельки начинают свое путешествие от яркой витрины магазина, проходят через радостные моменты, а затем - оказываются в мемориальном комплексе Освенцима. Брут - веселый щенок немецкой овчарки, который становится оружием в руках людей и превращается в инструмент насаждения фашистского режима. Скрипка становится важным пунктом в жизни своего обладателя, а затем оказывается погруженной в ужасы войны. Эти свидетели безмолвны, они ничего не могут рассказать зрителю, но в своем молчании несут больше ужасающих воспоминаний, чем громогласные люди.
- По словам режиссера, целью картины является рассказ о трагических событиях 1933—1945 годов и напоминание молодому поколению о случившейся трагедии с целью её предотвращения в будущем
- Три фильма режиссера Константина Фама «Туфельки», «Брут» и «Скрипка» были претендентами на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм»
- Презентация концепта новеллы «Брут» прошла в рамках 66-го Каннского кинофестиваля
- Сценарий к «Бруту» написал Сергей Рахлин — первый русскоязычный журналист, принятый в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда, на сегодня – исполнительный секретарь премии Золотой глобус
- Третья новелла «Скрипка» снята по рассказу Йоси Тавора
- Съемки новелл проходили в 6 странах
- Режиссер ленты из семьи музыкантов, и даже окончил музыкальную школу по классу «скрипка». Музыку к фильму написал его племянник – композитор, воспитанник консерватории.
- Съемки фильма «Свидетели» проходили в Москве, Нью-Йорке, Праге, Бухаресте, Иерусалиме и Бресте. Над проектом работала большая международная команда на протяжении почти семи лет.
- Специальный показ фильма «Свидетели» был приурочен к 73-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим).
- Впервые международная съемочная группа получила разрешение на съемки у Стены Плача в Иерусалиме. Здесь был снят финальный эпизод ленты в сопровождении оркестра и скрипки.
- Также впервые в истории были разрешены съемки на территории музейного комплекса Освенцим.
- Картина «Свидетели» приглашена в качестве образовательного пособия для университетов США, а также ассоциаций, представленных тысячами образовательных учреждений.
В начале XX века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает все о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком…
Как теперь жить с этой болью? Как найти себя, и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести Любовь...
|26 июля 2018
|Россия
|Russian Film Group
|12+
вроде бы и актёры не плохи, и тема на все времена, но..
да, часть про туфельки интригует.
часть… Читать дальше…