Семь пар нечистых, 2018

Действие фильма «Семь пар нечистых» разворачивается в 1941 году. Главный герой —молодой лейтенант Сбоев — отправляется на свое первое задание на Западную Лицу. В трюме судна, на котором он плывет, находятся заключенные, которые поднимают на корабле бунт. А на следующий день начинается война…

«Семь пар нечистых» является вторым полнометражным проектом телевизионного режиссера Кирилла Белевича, до этого снявшего ленту «Единичка». Главные роли в картине исполнили Юрий Борисов из «Елены» и сериала «Молодая гвардия», а также Мари Ворожи из фильмов «Запах вереска» и «Это твой день».