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Семь пар нечистых Семь пар нечистых
Киноафиша Фильмы Семь пар нечистых

Семь пар нечистых, 2018

2018 / Россия
8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Фильм о бунте заключенных на корабле в 1941 году
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма «Семь пар нечистых» разворачивается в 1941 году. Главный герой —молодой лейтенант Сбоев — отправляется на свое первое задание на Западную Лицу. В трюме судна, на котором он плывет, находятся заключенные, которые поднимают на корабле бунт. А на следующий день начинается война…

«Семь пар нечистых» является вторым полнометражным проектом телевизионного режиссера Кирилла Белевича, до этого снявшего ленту «Единичка». Главные роли в картине исполнили Юрий Борисов из «Елены» и сериала «Молодая гвардия», а также Мари Ворожи из фильмов «Запах вереска» и «Это твой день».

- В основе сюжета фильма «Семь пар нечистых» лежит повесть Вениамина Каверина.

- «Семь пар нечистых» — второй полнометражный фильм в карьере Кирилла Белевича.

- Бюджет фильма составил 1,7 миллиона долларов.

- Фильм «Семь пар нечистых» снимался в Абхазии.

- Рабочее название картины «Рейс №13-01».

1941 г. Бунт в открытом море – это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг.

8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Кирилл Белевич
Кирилл Белевич
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Василий Мищенко
Василий Мищенко
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Александр Вершинин
Александр Вершинин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семь пар нечистых 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
После успеха «Дюнкерка» Кристфера Нолана и «Жизни Пи» Энга Ли кинематографисты активно стали рассказывать истории о подвигах на войне, происходивших не только на земле, но и на воде, и даже в воздухе. На праздниках зрители активно будут переживать за наших танкистов «Т-34», а в конце января в кино будут «Спасать Ленинград». А  в начале зимы кинопублика благодаря «Семи парам нечистых» вспомнит про начало Великой Отечественной…
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Мария Шипнягова 12 декабря 2018, 00:59
Сразу после работы рванула посмотреть «Семь пар нечистых». В кинотеатрах не была давно. Нахожусь под сильным впечатлением от фильма! В таком сжатом… Читать дальше…
yan-glavcheva 10 декабря 2018, 21:53
Очень крутой фильм! Непонятно почему показывают не во всех кинотеатрах! Действительно качественно снят, очень динамичен, актеры играют очень хорошо,… Читать дальше…
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