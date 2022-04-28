Семь пар нечистых, 2018

Действие фильма «Семь пар нечистых» разворачивается в 1941 году. Главный герой —молодой лейтенант Сбоев — отправляется на свое первое задание на Западную Лицу. В трюме судна, на котором он плывет, находятся заключенные, которые поднимают на корабле бунт. А на следующий день начинается война…
«Семь пар нечистых» является вторым полнометражным проектом телевизионного режиссера Кирилла Белевича, до этого снявшего ленту «Единичка». Главные роли в картине исполнили Юрий Борисов из «Елены» и сериала «Молодая гвардия», а также Мари Ворожи из фильмов «Запах вереска» и «Это твой день».
- В основе сюжета фильма «Семь пар нечистых» лежит повесть Вениамина Каверина.
- «Семь пар нечистых» — второй полнометражный фильм в карьере Кирилла Белевича.
- Бюджет фильма составил 1,7 миллиона долларов.
- Фильм «Семь пар нечистых» снимался в Абхазии.
- Рабочее название картины «Рейс №13-01».
1941 г. Бунт в открытом море – это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг.