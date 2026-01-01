Восстание Кейна
Восстание Кейна

, 1954
The Caine Mutiny
США / мелодрама, драма, военный / 18+
О фильме

Фрэнсис, Джонсон и МакМюррэй служат на одном эсминце в начале 2-ой Мировой Войны. Новый капитан сразу же железной рукой устанавливает свою власть и обнаруживает явный невроз. Когда он схватывается с Джонсоном, последнего отдают по трибунал, и Хосе Феррер должен его защищать.

В ролях

Хамфри Богарт
Хосе Феррер
Ван Джонсон
Фред МакМюррэй
Роберт Френсис
Мэй Винн
Режиссер Эдвард Дмитрик
Сценарист Стэнли Робертс, Майкл Бланкфорт, Герман Воук
Композитор Макс Стайнер
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 23 июня 1954
Дата выхода
17 декабря 1954 Австрия 12
24 июня 1954 Бельгия 14
23 июня 1954 Германия
9 декабря 1954 Италия
24 июня 1954 США
17 декабря 1956 Турция
24 июня 1954 Швеция 15
8 сентября 1966 Южная Корея
27 августа 1954 Япония G
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $21 758 203
Производство Columbia Pictures
Другие названия
The Caine Mutiny, El motín del Caine, Die Caine war ihr Schicksal, Ouragan sur le Caine, Восстание Кейна, Myteriet på Caine, Mytteriet på Caine, Pobuna na Caineu, A Nave da Revolta, Authority and Rebellion, Bunt na okręcie, Cainen kapina, Cuộc Nổi Loạn Trên Tàu Caine, Denizde isyan, El motí del Caine, Ha-Mered al Ha-Caine, I antarsia tou Caine, Kaien jian shibian, L'ammutinamento del Caine, Maištas Keino laive, Muiterij op de Caine, Mutiny of Caine, Orkaan op de Caine, Os Revoltados do Caine, Pobuna na brodu Caine, Pobuna na Kejnu, Revolta de pe Caine, Vzbura na lodi Caine, Vzpoura na lodi Caine, Zendülés a Caine hadihajón, Η ανταρσία του Κέιν, Бунтът на Кейн, Заколот на Кейні, Побуна на броду Кејн/Pobuna na brodu Kejn, Побуна на Кејну/Pobuna na Kejnu, ケイン号の叛乱, 凱恩艦事變

7.7 IMDb

Цитаты

Captain Queeg Ах, но клубника! Вот где я их поймал. Они смеялись надо мной и шутили, но я доказал без всяких сомнений и с помощью — геометрической логики — что дубликат ключа от холодильника кают-компании действительно существует! И я бы ПРЕДЪЯВИЛ этот ключ, если бы они не вывели Кейна из строя! Я, я, я теперь понимаю, что они просто пытались защитить своих товарищей —
[прерывается в ужасе, становится нерешительным]
Captain Queeg Эмм... естественно, я могу рассказать об этом лишь примерно, по — памяти... но если я что-то упустил... ну, просто задавайте мне конкретные вопросы, и я с радостью отвечу на них... один за другим.

Фильмы похожие на Восстание Кейна

Мясник
Мясник боевик, триллер
2009, США
5.0
Красная скрипка
Красная скрипка драма, мюзикл, криминал, мелодрама
1998, Канада / Великобритания / Италия
7.0
Шпион, пришедший с холода
Шпион, пришедший с холода криминал
1965, Великобритания
7.0
Бекет
Бекет биография, драма, исторический
1964, США / Великобритания
7.0
Семь дней в мае
Семь дней в мае триллер, драма, мелодрама
1964, США
7.0
Мятеж на Баунти
Мятеж на Баунти исторический, мелодрама, драма, приключения
1962, США
7.0
Пожнешь бурю
Пожнешь бурю исторический, драма
1960, США
8.0
Плохой день в Блэк Роке
Плохой день в Блэк Роке триллер, драма, криминал, детектив, вестерн
1955, США
7.0
Босоногая графиня
Босоногая графиня криминал, драма, детектив, мелодрама
1954, США / Италия
6.0
Отныне и во веки веков
Отныне и во веки веков драма, военный
1953, США
7.0
Африканская королева
Африканская королева мелодрама, драма, приключения
1951, Великобритания
7.0
Вертикальный взлет
Вертикальный взлет боевик, военный, драма
1949, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
