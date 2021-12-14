Нежный возраст, 1983

Главные герои картины, одноклассники Кир Лопухов и Алеша Мамыкин, вместе идут по жизни – после окончания школы ребята поступают в одно артиллерийское училище. Война вносит свои коррективы в планы друзей – перед отправкой на фронт им дается только три дня, чтобы попрощаться с родными и близкими. За это время Кир надеется разыскать свою любимую девушку. Какое-то время Оля была в эвакуации, но, по словам, вернулась в столицу, чтобы продолжить учебу в университете…
Кир Лопухов и Алеша Мамыкин — одноклассники, только что получившие аттестат зрелости. Началась война и ребята не задумываясяь так же вместе поступают в одну артиллерийскую спецшколу.
На побывку перед фронтом им даётся всего три дня, за которые так много надо успеть! Попрощаться со своими Сокольниками. Найти одноклассников. А Киру — во что бы то ни стало узнать о судьбе любимой девушки Оли. Она, правда, была в эвакуации, но по слухам, вернулась в столицу поступать в университет.
Случайная встреча с Олей в метро за сутки до отъезда всколыхнули его чувства. Кир приводит девушку в отчий дом, оставляя Олю на попечении мамы, а сам с Алексеем утром на фронт.
До окончании войны остаётся меньше года, до окончания нежного возраста — меньше нескольких часов…