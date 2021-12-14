Нежный возраст, 1983

Кир Лопухов и Алеша Мамыкин — одноклассники, только что получившие аттестат зрелости. Началась война и ребята не задумываясяь так же вместе поступают в одну артиллерийскую спецшколу.



На побывку перед фронтом им даётся всего три дня, за которые так много надо успеть! Попрощаться со своими Сокольниками. Найти одноклассников. А Киру — во что бы то ни стало узнать о судьбе любимой девушки Оли. Она, правда, была в эвакуации, но по слухам, вернулась в столицу поступать в университет.



Случайная встреча с Олей в метро за сутки до отъезда всколыхнули его чувства. Кир приводит девушку в отчий дом, оставляя Олю на попечении мамы, а сам с Алексеем утром на фронт.



До окончании войны остаётся меньше года, до окончания нежного возраста — меньше нескольких часов…