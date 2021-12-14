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Нежный возраст, 1983

1983 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Главные герои картины, одноклассники Кир Лопухов и Алеша Мамыкин, вместе идут по жизни – после окончания школы ребята поступают в одно артиллерийское училище. Война вносит свои коррективы в планы друзей – перед отправкой на фронт им дается только три дня, чтобы попрощаться с родными и близкими. За это время Кир надеется разыскать свою любимую девушку. Какое-то время Оля была в эвакуации, но, по словам, вернулась в столицу, чтобы продолжить учебу в университете…

  • В основу сценария легла одноименная книга советского писателя и сценариста Александра Рекемчука. 
  • Режиссером фильма выступил советский актер, режиссер и сценарист Валерий Исаков. Среди других его режиссерских работ – «Тихая Одесса» (1967), «До последней минуты» (1983), «Приказ: огонь не открывать» (1981).
  • Роль Кира Лопухова стала первой главной ролью Евгения Дворжецкого в кино – до съемок в «Нежном возрасте» актер появился в нескольких фильмах в эпизодических или второстепенных ролях. 
  • Музыку к фильму написал Владислав Кладницкий, композитор, в творческом багаже которого – музыкальное сопровождение более чем к 60 кинокартинам, таким как «Мятежная застава» (1967), «Снегурочка» (1968), «Я тебя никогда не забуду» (1983).

Кир Лопухов и Алеша Мамыкин — одноклассники, только что получившие аттестат зрелости. Началась война и ребята не задумываясяь так же вместе поступают в одну артиллерийскую спецшколу.

На побывку перед фронтом им даётся всего три дня, за которые так много надо успеть! Попрощаться со своими Сокольниками. Найти одноклассников. А Киру — во что бы то ни стало узнать о судьбе любимой девушки Оли. Она, правда, была в эвакуации, но по слухам, вернулась в столицу поступать в университет.

Случайная встреча с Олей в метро за сутки до отъезда всколыхнули его чувства. Кир приводит девушку в отчий дом, оставляя Олю на попечении мамы, а сам с Алексеем утром на фронт.

До окончании войны остаётся меньше года, до окончания нежного возраста — меньше нескольких часов…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 4 июля 1983
Возраст 12+
Режиссер
Валерий Исаков
В ролях
Евгений Дворжецкий
Павел Кондратьев
Алена Беляк
Наталья Кем
Валентина Титова
Валентина Титова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нежный возраст 2 постера
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Нежный возраст
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