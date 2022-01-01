Леди Кунг Фу, 1972

Жанр: драма военный боевик В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.9 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 1972 Премьера в мире 1 октября 1972 Режиссер Фенг Хуанг В ролях Анджела Мао Картер Вонг Билли Чан Джеки Чан Кори Юэнь Все актеры и съемочная группа 2 постера

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