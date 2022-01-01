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Леди Кунг Фу
Киноафиша Фильмы Леди Кунг Фу
He qi dao

Леди Кунг Фу, 1972

1972 / Гонконг / Корея
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 октября 1972
Режиссер
Фенг Хуанг
В ролях
Анджела Мао
Картер Вонг
Билли Чан
Джеки Чан
Джеки Чан
Кори Юэнь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Леди Кунг Фу 2 постера
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