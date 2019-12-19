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Небо измеряется милями Небо измеряется милями
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Небо измеряется милями, 2019

2019 / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

О жизни и судьбе легендарного советского конструктора вертолетов Михаила Леонтьевича Миля.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера в мире 19 декабря 2019
Возраст 12+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Константин Буслов
Константин Буслов
В ролях
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Максим Битюков
Максим Битюков
Алексей Розин
Алексей Розин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Небо измеряется милями 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Mikhail Kokin 20 декабря 2019, 08:03
Замечательный, познавательный фильм!
Эта лента про Настоящего Человека и Патриота! Великого инженера-конструктора Нашей Родины!
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