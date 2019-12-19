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Небо измеряется милями
Небо измеряется милями, 2019
2019 / Россия
Трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
исторический
биография
военный
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О фильме
О жизни и судьбе легендарного советского конструктора вертолетов Михаила Леонтьевича Миля.
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2019
Премьера в России
19 декабря 2019
Премьера в мире
19 декабря 2019
Возраст
12+
Прокатчик
Planeta Inform
Режиссер
Константин Буслов
В ролях
Евгений Стычкин
Марьяна Спивак
Андрей Мерзликин
Максим Битюков
Алексей Розин
Все актеры и съемочная группа
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Фильмы про изобретения
2 постера
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Отзывы о фильме
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Mikhail Kokin
20 декабря 2019, 08:03
Замечательный, познавательный фильм!
Эта лента про Настоящего Человека и Патриота! Великого инженера-конструктора Нашей Родины!
Отзывы
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10
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Эта лента про Настоящего Человека и Патриота! Великого инженера-конструктора Нашей Родины!