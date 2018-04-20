Севастополь 1942, 2022

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Герои фильма – обычные люди, попавшие в военную мясорубку третьего штурма Севастополя, и защищавшие до последней капли крови свою землю. Оставленная без управления, прижатая к узкой береговой кромке Черного моря армия билась до конца. «Нас не бросили, нас просто не смогли спасти», - такую позицию ветераны сохранили до конца своих дней. Развернуть - Прокат картины намечен на 2019 год, что совпадает с празднованием 75-летнего юбилея освобождения Севастополя Развернуть «Севастополь 1942» — фильм о любви и ненависти, о предательстве и преданности, о трусости и отчаянной, самоотверженной храбрости, о силе народного духа, об источниках героизма, превосходящих воображение, о несгибаемой воле тех, кто стоял за родную землю насмерть. Развернуть Год выпуска 2022 Режиссер Денис Родимин Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Битва за Севастополь (2015) 7.3958335

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