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Flags of Our Fathers

Флаги наших отцов, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
История жизни шести американских пехотинцев, водрузивших флаг на вершине горы Сурибати во время битвы при Иводзиме. Операция по овладению островом Иводзима стала переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии весной 1945 года.
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 марта 2007
Премьера в мире 18 октября 2006
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Райан Филипп
Райан Филипп
Эдам Бич
Джесси Брэдфорд
Джесси Брэдфорд
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Все актеры и съемочная группа
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7.6666665
Постер фильма Флаги наших отцов 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
523561 2 апреля 2015, 12:51
Письма с Иводзимы лучше, чем этот фильм



Местами сильно, местами затянуто. Для позднего Иствуда - слабовато.
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13 голосов
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саундтрек фильма Флаги наших отцов
Кадры из фильма Все кадры
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