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Флаги наших отцов
Flags of Our Fathers
Флаги наших отцов, 2006
2006 / США
7.6
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
военный
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боевик
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О фильме
История жизни шести американских пехотинцев, водрузивших флаг на вершине горы Сурибати во время битвы при Иводзиме. Операция по овладению островом Иводзима стала переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии весной 1945 года.
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7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 12 минут
Год выпуска
2006
Премьера в России
1 марта 2007
Премьера в мире
18 октября 2006
Возраст
16+
Прокатчик
КароПрокат
Режиссер
Клинт Иствуд
В ролях
Райан Филипп
Эдам Бич
Джесси Брэдфорд
Кен Ватанабе
Барри Пеппер
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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Отзывы о фильме
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Письма с Иводзимы лучше, чем этот фильм
Местами сильно, местами затянуто. Для позднего Иствуда - слабовато.
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