Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Линии Веллингтона Линии Веллингтона
Киноафиша Фильмы Линии Веллингтона

Линии Веллингтона, 2012

2012 / Франция / Португалия
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
27 сентября 1810 года французские войска под командованием маршала Андре Массены, двигавшиеся к Лиссабону, неожиданно обнаружили перед собой огромную англо-португальскую армию. Маленькая нищая Португалия не желала покоряться Наполеону и французская армия потерпела поражение под Серра-ду-Бусаку. Несмотря на победу, англо-португальская армия была вынуждена отступить к укрепленной линии Торрес — Ведраса, которая была построена поперек гористого полуострова между рекой Тахо и морским побережьем для прикрытия Лиссабона. В этом месте собирается множество людей из разных социальных слоев — солдат и гражданских, мужчин, женщин и детей, молодых и старых. Преследуемые французской армией, беглецы двигаются вперед, стиснув зубы, чтобы спасти свою жизнь. Все они — молодой лейтенант Педро де Аленкар, Кларисса, мстительный сержант Франциско Хавьер или проститутка Мартирио, — все приходят разными путями к линиям Веллингтона, где финальная битва решит судьбу каждого из них…
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 4 сентября 2012
Возраст 18+
Бюджет €4 800 000
Режиссер
Валерия Сармиенто
В ролях
Сорая Чавес
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Джон Малкович
Джон Малкович
Карлоту Котта
Виктория Герра
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Линии Веллингтона
Ангел-хранитель
Ангел-хранитель (2019)
7.230769
Двуличный любовник
Двуличный любовник (2017)
6.090909
Святой Георгий
Святой Георгий (2016)
7
Невозможная любовь
Невозможная любовь (2015)
6.3076925
Золотая клетка
Золотая клетка (2013)
7.214286
Слепота
Слепота (2008)
7.285714
Жанна д'Арк
Жанна д'Арк (1999)
6.4
Фрэнки
Фрэнки (2019)
5.4166665
Художник тела
Художник тела (2016)
5
Глубоководный горизонт
Глубоководный горизонт (2016)
7.757576
Красный русский
Красный русский (2016)
6.4
Космос
Космос (2015)
5.9333334
Постер фильма Линии Веллингтона 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше