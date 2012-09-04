Линии Веллингтона, 2012

27 сентября 1810 года французские войска под командованием маршала Андре Массены, двигавшиеся к Лиссабону, неожиданно обнаружили перед собой огромную англо-португальскую армию. Маленькая нищая Португалия не желала покоряться Наполеону и французская армия потерпела поражение под Серра-ду-Бусаку. Несмотря на победу, англо-португальская армия была вынуждена отступить к укрепленной линии Торрес — Ведраса, которая была построена поперек гористого полуострова между рекой Тахо и морским побережьем для прикрытия Лиссабона. В этом месте собирается множество людей из разных социальных слоев — солдат и гражданских, мужчин, женщин и детей, молодых и старых. Преследуемые французской армией, беглецы двигаются вперед, стиснув зубы, чтобы спасти свою жизнь. Все они — молодой лейтенант Педро де Аленкар, Кларисса, мстительный сержант Франциско Хавьер или проститутка Мартирио, — все приходят разными путями к линиям Веллингтона, где финальная битва решит судьбу каждого из них…

Развернуть