О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
На границе
На границе
Na granitse
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
военный
О фильме
Фильм рассказывает о борьбе советских пограничников и колхозников с нарушителями границ на Дальнем Востоке в 30-е годы.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1938
Премьера в мире
2 декабря 1938
Дата выхода
2 декабря 1938
Россия
19 февраля 1939
США
13 декабря 1946
Чехословакия
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Na granitse, Foc la graniță, Mandzsu bestiák, Mantshurian rajoilla, Na granici, On the Frontier, Soviet Border, На границе
Режиссер
Александр Иванов
В ролях
Елена Тяпкина
Зоя Федорова
Николай Крючков
Степан Крылов
Эраст Гарин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
