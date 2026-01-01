Оповещения от Киноафиши
На границе

Na granitse 18+
О фильме

Фильм рассказывает о борьбе советских пограничников и колхозников с нарушителями границ на Дальнем Востоке в 30-е годы.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1938
Премьера в мире 2 декабря 1938
Дата выхода
2 декабря 1938 Россия
19 февраля 1939 США
13 декабря 1946 Чехословакия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Na granitse, Foc la graniță, Mandzsu bestiák, Mantshurian rajoilla, Na granici, On the Frontier, Soviet Border, На границе
Режиссер
Александр Иванов
Александр Иванов
В ролях
Елена Тяпкина
Зоя Федорова
Зоя Федорова
Николай Крючков
Николай Крючков
Степан Крылов
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

