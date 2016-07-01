Антропоид, 2016

Номинант на премию «Оскар» за лучший короткометражный фильм «Возврат денег» Шон Эллис представляет свой новый проект «Антропоид». Главные роли сыграли известные ирландские актёры: Киллиан Мёрфи (сериал «Острые козырьки», «28 дней спустя», «Начало») и звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан.
Фильм «Антропоид» основан на реальных событиях. Во время Второй мировой войны была проведена операция под названием Антропоид, которая преследовала цель уничтожить генерала Рейнхарда Гейдриха из СС. Он был одним из самых главных приспешников Гитлера, и его смерть, возможно, смогла бы изменить ход истории.
- Фильм снят Великобританией совместно с Францией и Чехией
- Сцена пыток снималась в Чехии, в том же самом месте, где проводились реальные пытки
- В фильмах «Покушение» и «Операция «Восход» ранее уже была затронута тема фильма
- Шон Элис заинтересовался этой историей ещё в начале 2000-х после просмотра документальной ленты об операции Антропоид
- Одну из ролей в фильме могла сыграть Эмили Уотсон
- Джейми Дорнан и Киллиан Мёрфи по сюжеты играют чехословаков, хотя оба являются ирландцами
Картина рассказывает о ликвидации в годы Второй мировой войны одного из самых зловещих нацистских преступников, начальника Главного управления имперской безопасности третьего рейха Рейнхарда Гейдриха, который при жизни получил прозвище «Пражский мясник».