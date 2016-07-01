Антропоид, 2016

- Фильм снят Великобританией совместно с Францией и Чехией

- Сцена пыток снималась в Чехии, в том же самом месте, где проводились реальные пытки

- В фильмах «Покушение» и «Операция «Восход» ранее уже была затронута тема фильма

- Шон Элис заинтересовался этой историей ещё в начале 2000-х после просмотра документальной ленты об операции Антропоид

- Одну из ролей в фильме могла сыграть Эмили Уотсон

- Джейми Дорнан и Киллиан Мёрфи по сюжеты играют чехословаков, хотя оба являются ирландцами