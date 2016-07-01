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Антропоид Антропоид
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Anthropoid

Антропоид, 2016

2016 / Великобритания / Франция / Чехия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Номинант на премию «Оскар» за лучший короткометражный фильм «Возврат денег» Шон Эллис представляет свой новый проект «Антропоид». Главные роли сыграли известные ирландские актёры: Киллиан Мёрфи (сериал «Острые козырьки», «28 дней спустя», «Начало») и звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан. 

Фильм «Антропоид» основан на реальных событиях. Во время Второй мировой войны была проведена операция под названием Антропоид, которая преследовала цель уничтожить генерала Рейнхарда Гейдриха из СС. Он был одним из самых главных приспешников Гитлера, и его смерть, возможно, смогла бы изменить ход истории. 

- Фильм снят Великобританией совместно с Францией и Чехией

- Сцена пыток снималась в Чехии, в том же самом месте, где проводились реальные пытки

- В фильмах «Покушение» и «Операция «Восход» ранее уже была затронута тема фильма

- Шон Элис заинтересовался этой историей ещё в начале 2000-х после просмотра документальной ленты об операции Антропоид

- Одну из ролей в фильме могла сыграть Эмили Уотсон

- Джейми Дорнан и Киллиан Мёрфи по сюжеты играют чехословаков, хотя оба являются ирландцами

Картина рассказывает о ликвидации в годы Второй мировой войны одного из самых зловещих нацистских преступников, начальника Главного управления имперской безопасности третьего рейха Рейнхарда Гейдриха, который при жизни получил прозвище «Пражский мясник».

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 июня 2017
Премьера онлайн 3 ноября 2017
Премьера в мире 1 июля 2016
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Шон Эллис
Шон Эллис
В ролях
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Гарри Ллойд
Гарри Ллойд
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
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Антропоид смотреть онлайн

Антропоид
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Военный триллер Шона Эллиса «Антропоид» – без героического пафоса, лакированных (а от того деревянных) историй и вообще какой бы то ни было романтизации. Пропитанный дымом и болезненным саспенсом фильм неосознанно культивирует страх, заставляя задуматься о сути подвига, смерти и войны.  Кадр из фильма «Антропоид» В 1938 году часть Чехословакии была передана Германии, а в 1939 – страна потеряла суверенитет и целостность, будучи разорванной в…
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