Первый Оскар, 2022

Действие этой военной драмы разворачивается в начале 40-х годов прошлого века. Немецкие войска начинают подходить к Москве, тем временем двое студентов-операторов отказываются эвакуироваться. Вместо этого, они отправляются на фронт, чтобы запечатлеть все ужасы войны на камеру. «Первый Оскар» определенно понравится тем, кто любит патриотическое и военное кино.

Режиссером ленты стал Сергей Мокрицкий, оператор фильма «Изображая жертву», а также постановщик таких проектов, как «Битва за Севастополь» и «Черновик».

Главную мужскую роль в фильме сыграл Тихон Жизневский, один из самых популярных российских актеров, широко известный по роли майора Грома в одноименном блокбастере, снятом компания Bubble. Кроме того, Жизневский снялся в фильме «Огонь» и мистическом сериале «Топи».

Компанию Жизневскому на большом экране составила актриса Дарья Жовнер, многие могут помнить ее по каннскому хиту «Теснота», а также сериалу «Медиатор» и недавнему байопику «Доктор Лиза».

Небольшую роль в «Первом Оскаре» исполнил легендарный российский актер Андрей Мерзликин. Многие отечественные зрители знают и любят его по фильмам «Брестская крепость», «Русская игра» и многим другим.