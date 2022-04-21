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Первый Оскар, 2022

2022 / Россия
7.2 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Драма о военных кинооператорах, основанная на реальных событиях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие этой военной драмы разворачивается в начале 40-х годов прошлого века. Немецкие войска начинают подходить к Москве, тем временем двое студентов-операторов отказываются эвакуироваться. Вместо этого, они отправляются на фронт, чтобы запечатлеть все ужасы войны на камеру. «Первый Оскар» определенно понравится тем, кто любит патриотическое и военное кино.

Режиссером ленты стал Сергей Мокрицкий, оператор фильма «Изображая жертву», а также постановщик таких проектов, как «Битва за Севастополь» и «Черновик».

Главную мужскую роль в фильме сыграл Тихон Жизневский, один из самых популярных российских актеров, широко известный по роли майора Грома в одноименном блокбастере, снятом компания Bubble. Кроме того, Жизневский снялся в фильме «Огонь» и мистическом сериале «Топи».

Компанию Жизневскому на большом экране составила актриса Дарья Жовнер, многие могут помнить ее по каннскому хиту «Теснота», а также сериалу «Медиатор» и недавнему байопику «Доктор Лиза».

Небольшую роль в «Первом Оскаре» исполнил легендарный российский актер Андрей Мерзликин. Многие отечественные зрители знают и любят его по фильмам «Брестская крепость», «Русская игра» и многим другим.

В основу сюжета фильма «Первый Оскар» легла вполне реальная история. В начале сороковых годов двое операторов сняли документальный фильм, который назывался «Разгром немецких войск под Москвой». Впоследствии картина получила премию «Оскар». Эта награда стала первым триумфом российских кинематографистов в Лос-Анджелесе.

Тем не менее создатели ленты утверждают, что большая часть персонажей, показанных на экране, вымышленные. А реальные кинооператоры выступили лишь в качестве источников вдохновения для образов главных героев.

В одном из интервью режиссер ленты Сергей Мокрицкий заявил, что «Первый Оскар» является для него своего рода сиквелом фильма «Битва за Севастополь», который также был поставлен Мокрицким.

Съемки картины должны были начаться в 2020 году в Лос-Анджелесе, но были отменены из-за распространения пандемии коронавируса. «Первый Оскар» был приурочен к 80-летию битвы за Москву. Известно, что бюджет военной ленты составил четыреста миллионов рублей.

Кроме российских актеров, в фильме можно увидеть и американских. В частности, Майкла Лернера («Бартон Финк») и Остина Басиса, известного по сериалу «Родина».

1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…

Вдохновлено реальными событиями: снятый в рекордные сроки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории «Оскара» награды за Лучший документальный фильм. Это первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.

7.2 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сергей Мокрицкий
Сергей Мокрицкий
В ролях
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Антон Момот
Антон Момот
Дарья Жовнер
Дарья Жовнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первый Оскар 3 постера
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Первый Оскар
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Наша рецензия
Действие фильма происходит сразу в двух временных и географических пространствах. В Москве осенью 1941 года, когда немецкие войска все ближе подбирались к городу, и во вполне мирном Лос-Анджелесе 1942-го, где только что успешно прошел показ советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (известного в американском прокате как «Москва наносит ответный удар») и где самой большой проблемой являлся неработающий вентилятор. Именно он (фильм, а не…
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tarkov2005 23 апреля 2022, 13:30
Очень классный фильм. Всем советую сходить.
Comon 11 мая 2022, 17:04
Да, редко критикую фильмы на военную тематику, считаю они конечно нужны. Но тут мрак конечно, реализация сюжета и посыла ниже плинтуса
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28 голосов
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4 января 2022 11:00
«Они снимали за Родину»: вышел трейлер российской исторической драмы «Первый Оскар» За проект отвечают создатели «Битвы за Севастополь», а одну из главных ролей сыграл звезда «Майора Грома».
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20 декабря 2021 15:35
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