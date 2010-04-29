Рябиновый вальс, 2009

Послевоенные годы. Враг изгнан с родной земли, но в ее недрах осталось еще немало немецких мин. По решению Наркомата обороны по всей стране формируются отряды саперов, в обязанности которых входит разминирование дорог и полей. Поскольку мужское население значительно сократилось во время войны, эту работу на себя брали в основном девушки и женщины. Один из таких отрядов действует в Оштинском районе Вологодской области. Между молодой вдовой Полиной и возглавляющим отряд инструктором Алексеем вспыхивают чувства. Однако их любви не суждено продлиться долго – муж Полины, считавшийся погибшим, неожиданно возвращается домой…
Это история о подвиге юных минеров, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. В соответствии с постановлением Госкомитета обороны в 1944—1946 годах на территории Вологодской области проводились работы по разминированию Оштинского района, освобожденного от немцев. Были подготовлены минеры — в основном 17—20-летние девушки. Яркая и короткая любовь главных героев — инструктора Алексея и молодой вдовы с ребенком Полины — в центре внимания режиссера А. Семенова. Неожиданно возвращается живым с фронта муж Полины Егор. Извещение о его гибели было ошибочным.