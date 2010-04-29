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Рябиновый вальс Рябиновый вальс
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Рябиновый вальс, 2009

2009 / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Послевоенные годы. Враг изгнан с родной земли, но в ее недрах осталось еще немало немецких мин. По решению Наркомата обороны по всей стране формируются отряды саперов, в обязанности которых входит разминирование дорог и полей. Поскольку мужское население значительно сократилось во время войны, эту работу на себя брали в основном девушки и женщины. Один из таких отрядов действует в Оштинском районе Вологодской области. Между молодой вдовой Полиной и возглавляющим отряд инструктором Алексеем вспыхивают чувства. Однако их любви не суждено продлиться долго – муж Полины, считавшийся погибшим, неожиданно возвращается домой…

  • Режиссером и автором сценария фильма выступила выпускница ЛГИТМИКа и Школы-студии МХАТ Алена Семенова. «Рябиновый вальс» – ее дебют в большом кино. 
  • Дарья Мельникова (Любовь Синица) и Елизавета Арзамасова (Лена, сестра Полины) получили широкую известность благодаря съемкам в сериале «Папины дочки». 
  • Фильм был отмечен наградами на 18-м фестивале российского кино в Онфлёре (Франция), 18-м Международном кинофестивале «Любовь и сумасшествие» в Варне (Болгария), а также премией «Золотой орел» за лучшую музыку. 
  • В 2011 году Карина Андоленко (Полина) приняла участие в еще одном проекте Алены Семеновой – сериале «Только ты». 

Это история о подвиге юных минеров, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. В соответствии с постановлением Госкомитета обороны в 1944—1946 годах на территории Вологодской области проводились работы по разминированию Оштинского района, освобожденного от немцев. Были подготовлены минеры — в основном 17—20-летние девушки. Яркая и короткая любовь главных героев — инструктора Алексея и молодой вдовы с ребенком Полины — в центре внимания режиссера А. Семенова. Неожиданно возвращается живым с фронта муж Полины Егор. Извещение о его гибели было ошибочным.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 29 апреля 2010
Премьера в мире 29 апреля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Мост-Медиа
Режиссер
Алёна Семёнова
В ролях
Сюзанна Акежева
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рябиновый вальс 1 постер
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