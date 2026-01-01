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Постер фильма Приговоренный к смерти бежал
8.2
Киноафиша Фильмы Приговоренный к смерти бежал
8.2

Приговоренный к смерти бежал

, 1956
Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut
Франция / триллер, военный, драма / 18+
Постер фильма Приговоренный к смерти бежал
8.2

Причины посмотреть

О фильме

- Сюжет фильма основан на рассказе Андре Девиньи и дополнен личными воспоминаниями режиссера о своем пребывании в фашистском плену.
Борец Сопротивления планирует побег из нацистской тюрьмы, и буквально накануне казни узнику удается осуществить свой план.

В ролях

Морис Бирблок
Blanchet
Франсуа Летеррье
Le lieutenant Fontaine
Ролан Монод
Le pasteur Deleyris
Charles Le Clainche
François Jost
Jacques Ertaud
Orsini
Jean Paul Delhumeau
Hebrard
Roger Treherne
Terry
Jean Philippe Delamarre
Le prisonnier 10
Jacques Oerlemans
Le gardien-chef
Klaus Detlef Grevenhorst
L'officier de L'Abwehr
Режиссер Робер Брессон
Сценарист André Devigny, Робер Брессон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 11 ноября 1956
Дата выхода
7 ноября 1960 Дания
25 февраля 1963 СССР
26 августа 1957 США
11 ноября 1956 Франция
11 ноября 1956 Швеция 15
Производство Gaumont, Nouvelles Éditions de Films (NEF)
Другие названия
Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut, A Man Escaped, Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen, Un condenado a muerte se escapa, Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет, 死囚逃生記, A Man Escaped or: The Wind Bloweth Where It Listeth, Bir İdam Mahkûmu Kaçtı, Een der dood veroordeelde ontsnapt, Een ter dood veroordeelde ontsnapt, Egy halálraítélt megszökött, En dödsdömd har rymt, En dødsdømt er rømt, En dødsdømt flygter, En dødsdømt har rømt, Fugiu Um Condenado à Morte, Gestapo Lyons ... 1943, Ha-Nidon L'Muv'it Barah, Kuolemaantuomittu on karannut, Le vent souffle où il veut, Một Tử Tù Trốn Thoát, Osuđenik na smrt je pobjegao, Osudjeni na smrt je pobegao, Rangaistusvanki on karannut eli tuuli puhaltaa siellä missä haluaa, Ucieczka skazańca, Um Condenado à Morte Escapou, Un condamnat la moarte a evadat, Un condamné à mort s'est échappé, Un condannato a morte è fuggito, Un condemnat a mort s'escapa, Un condenado a muerte se ha escapado, Un condenado a muerte se ha fugado, Yek mahkoom be marg gorikht, Žmogus, kuris pabėgo, Απόδρασις μελλοθανάτων, Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε, Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε ή Ο άνεμος φυσάει όπου θέλει, Засуджений до смерті втік, або Дух дихає де хоче, 저항, 抵抗, 死囚越狱, K smrti odsouzený uprchl, 사형수 탈옥하다, 最后逃生, 사형수 탈출하다, A Man Escaped or The Wind Bloweth Where It Listeth, Приговоренный к смерти бежал

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb

Отзывы о фильме

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