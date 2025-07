Страна Франция / Италия / Тунис

Продолжительность 1 час 50 минут

Год выпуска 1973

Производство Productions de Tana, Sancrosiap, Transinter Films

Другие названия

R.A.S., Intet at melde, Kommando R.A.S., Niets te melden R.A.S., Nothing to Report, R.A.S. - Nulla da segnalare, R.A.S. - Regimento de Artilharia Especial, R.A.S. 'Rien à signaler', R.A.S. Niets te melden, Ничего не случилось