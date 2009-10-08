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Запрещенная реальность Запрещенная реальность
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Запрещенная реальность, 2008

2008 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Суперагенты военной контрразведки Матвей Соболев и Георгий Курыло когда-то были напарниками. По официальным данным Матвей погиб при транспортировке новейшего психотронного оружия. Он выжил, но решил выйти из игры, чтобы не быть больше пешкой в руках сильных мира сего. Его спокойную жизнь нарушает известие о том, что оружие оказалось в руках таинственной организации, которая хочет захватить власть в стране, а затем и во всем мире. Матвей узнает, что во главе этой организации стоит его бывший напарник, а теперь влиятельный человек, Курыло. К тому же оказывается, что любимая девушка Матвея, Кристина, как-то замешана в этой истории. Теперь Матвей – единственный, кто может остановить катастрофу. Но постепенно он понимает, что за этими событиями стоят силы, существующие вне мира людей. В борьбе с ними Матвей находит мудрых покровителей, которые помогают ему развить в себе способности сверхчеловека. Ему предстоит преодолеть боль и страх, войти во Внутренний Круг Хранителей, понять, что путь к свету лежит только через истинную Любовь. И сыграть решающую роль в битве между Высшими силами Добра и Зла на Земле!

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 8 октября 2009
Премьера в мире 8 октября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Константин Максимов
Константин Максимов
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Александр Балуев
Александр Балуев
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Тина Канделаки
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Запрещенная реальность 1 постер
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