Постер фильма Третья часть ночи
Третья часть ночи

Trzecia czesc nocy 18+
О фильме

Герой по имени Михал, чудом уцелевший после расправы фашистов над его матерью, женой и сыном, первоначально пытается выйти на контакт с подпольщиками, а затем оказывается одним из подопытных (неких «кормильцев вшей») в странном медицинском центре, занятом изобретением вакцины против тифа. Михал также помогает появиться на свет ребёнку встреченной молодой женщины Хелены и продолжает заботиться о ней, похожей, как две капли воды, на его погибшую жену Марту. А в итоге готов пожертвовать собой, чтобы вызволить из госпиталя принудительно помещённого туда мужа Хелены.

Страна Польша
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 6 сентября 1971
Дата выхода
17 декабря 1971 Польша
Производство Zespól Filmowy Wektor
Другие названия
Trzecia czesc nocy, The Third Part of the Night, La tercera parte de la noche, A Terça Parte da Noite, A Terceira Parte da Noite, Ein Drittel der Nacht, La terza parte della notte, La troisième partie de la nuit, To trito meros tis nyhtas, Trecioji nakties dalis, Trzecia część nocy, Une troisième partie de la nuit, Yön kolmannes, Третата част на нощта, Третья часть ночи, 夜の第三部分, 夜的第三章
Режиссер
Анджей Жулавски
Анджей Жулавски
В ролях
Малгожата Браунек
Лешек Телешиньский
Ян Новицкий
Ежи Голиньский
Анна Милевска
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

