Герой по имени Михал, чудом уцелевший после расправы фашистов над его матерью, женой и сыном, первоначально пытается выйти на контакт с подпольщиками, а затем оказывается одним из подопытных (неких «кормильцев вшей») в странном медицинском центре, занятом изобретением вакцины против тифа. Михал также помогает появиться на свет ребёнку встреченной молодой женщины Хелены и продолжает заботиться о ней, похожей, как две капли воды, на его погибшую жену Марту. А в итоге готов пожертвовать собой, чтобы вызволить из госпиталя принудительно помещённого туда мужа Хелены.
|17 декабря 1971
|Польша