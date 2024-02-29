Женщина, только что похоронившая своего мужа, казнённого фашистами, вынуждена под дулом винтовки везти в своей повозке двух солдат гитлеровской армии (одного тяжело раненого) к границе с Австрией. Постепенно разоружая своих спутников (незаметно для них): избавляясь то от пистолета, то от штыка — она словно пытается уравнять шансы (готовя месть) — если начнётся борьба, с другой же стороны, словно боясь искушения этим оружием воспользоваться (каждый раз выбрасывая обмундирование, она читает молитву).
ПроизводствоCeskoslovenský Státní Film, Filmové studio Barrandov
Другие названия
Kocár do Vídne, Coach to Vienna, A Carroça, Carriage to Vienna, Carroza a Viena, En vogn til Wien, O căruță spre Viena, Szekérrel Bécsbe, Un carrosse pour Vienne, Vaunut Wieniin, Wagen nach Wien, Wóz do Wiednia, Повозка в Вену, Vůz
Рейтинг фильма
7.8
Оцените10 голосов
7.7IMDb
Обновлено 29 февраля 2024
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