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Постер фильма Повозка в Вену
7.8
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7.8

Повозка в Вену

, 1966
Kocár do Vídne
Чехословакия / драма, военный / 18+
Постер фильма Повозка в Вену
7.8

О фильме

Женщина, только что похоронившая своего мужа, казнённого фашистами, вынуждена под дулом винтовки везти в своей повозке двух солдат гитлеровской армии (одного тяжело раненого) к границе с Австрией. Постепенно разоружая своих спутников (незаметно для них): избавляясь то от пистолета, то от штыка — она словно пытается уравнять шансы (готовя месть) — если начнётся борьба, с другой же стороны, словно боясь искушения этим оружием воспользоваться (каждый раз выбрасывая обмундирование, она читает молитву).

В ролях

Ива Янжурова
Krista
Яромир Ганзлик
rakouský voják Hans
Лудек Мунзар
ranený voják Günther
Владимир Птацек
Velký partyzán
Иво Ниедерле
Partyzán
Jirí Zák
Partyzán
Zdenek Jarolímek
Partyzán
Ladislav Jandos
Partyzán
Режиссер Карел Кахиня
Сценарист Карел Кахиня, Ян Прохазка
Композитор Ян Новак
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 11 ноября 1966
Дата выхода
1 июля 2021 Чехия
11 ноября 1966 Чехословакия
Производство Ceskoslovenský Státní Film, Filmové studio Barrandov
Другие названия
Kocár do Vídne, Coach to Vienna, A Carroça, Carriage to Vienna, Carroza a Viena, En vogn til Wien, O căruță spre Viena, Szekérrel Bécsbe, Un carrosse pour Vienne, Vaunut Wieniin, Wagen nach Wien, Wóz do Wiednia, Повозка в Вену, Vůz

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 29 февраля 2024

Отзывы о фильме

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