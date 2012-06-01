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Рейтинги
7.1
Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Кристиада
Кристиада
For Greater Glory
18+
Напомним о выходе в прокат
исторический
драма
военный
О фильме
Фильм описывает события Гражданской войны в Мексике, которая началась в 1926 году. В ходе этой войны правительство страны и местные католики выясняли, чья религия круче и чьи стволы длиннее.
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Кристиада
трейлер
трейлер
Страна
Мексика
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2011
Премьера онлайн
1 июня 2012
Премьера в мире
1 июня 2012
Дата выхода
15 октября 2014
Италия
1 июня 2012
США
14 мая 2014
Франция
MPAA
R
Бюджет
$12 000 000
Сборы в мире
$10 173 682
Производство
Dos Corazones Films, NewLand Films
Другие названия
For Greater Glory: The True Story of Cristiada, Cristiada, For Greater Glory, Outlaws, Битва за свободу, Cristeros, Giá Của Tự Do, Gottes General - Schlacht um die Freiheit, Kristiada: kova už tikejimą, Κατάσταση πολιορκίας, グレート・グローリー 大いなる勝利のために
Режиссер
Дин Райт
В ролях
Брюс Гринвуд
Ева Лонгория
Энди Гарсия
Оскар Айзек
Нестор Карбонелл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
15
голосов
6.6
IMDb
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Кристиада
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