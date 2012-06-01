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Постер фильма Кристиада
Постер фильма Кристиада
Постер фильма Кристиада
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Кристиада

Кристиада

For Greater Glory 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм описывает события Гражданской войны в Мексике, которая началась в 1926 году. В ходе этой войны правительство страны и местные католики выясняли, чья религия круче и чьи стволы длиннее.
Кристиада - трейлер
Кристиада  трейлер
Страна Мексика
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 1 июня 2012
Премьера в мире 1 июня 2012
Дата выхода
15 октября 2014 Италия
1 июня 2012 США
14 мая 2014 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $10 173 682
Производство Dos Corazones Films, NewLand Films
Другие названия
For Greater Glory: The True Story of Cristiada, Cristiada, For Greater Glory, Outlaws, Битва за свободу, Cristeros, Giá Của Tự Do, Gottes General - Schlacht um die Freiheit, Kristiada: kova už tikejimą, Κατάσταση πολιορκίας, グレート・グローリー　大いなる勝利のために
Режиссер
Дин Райт
В ролях
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
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Кристиада - трейлер
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