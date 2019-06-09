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Постер фильма Кадиш
Постер фильма Кадиш
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Кадиш

Кадиш

Kaddish 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм расскажет о российском парне, который в поисках себя едет по миру. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 июня 2019
Производство Ark Pictures, Наше Кино, Sasha Klein Production
Другие названия
Kaddish, Testament, Кадиш
Режиссер
Константин Фам
Константин Фам
Все актеры и съемочная группа
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Свидетели 6.7
Свидетели (2018)
Побег из комнаты 18 8.2
Побег из комнаты 18 (2016)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
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Кадиш

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