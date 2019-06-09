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Рейтинги
7.1
Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
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О фильме
Фильм расскажет о российском парне, который в поисках себя едет по миру.
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Страна
Россия
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
9 июня 2019
Производство
Ark Pictures, Наше Кино, Sasha Klein Production
Другие названия
Kaddish, Testament, Кадиш
Режиссер
Константин Фам
Все актеры и съемочная группа
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6.7
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Побег из комнаты 18
(2016)
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
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