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Постер фильма За Палыча!
5.6
За Палыча! - Трейлер
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5.6

За Палыча!

, 2023
Za Palycha!
Россия / комедия, военный / 18+
Комедия о мажоре, который попадает в армию
Трейлеры
Постер фильма За Палыча!
5.6
За Палыча! - Трейлер
За Палыча!  Трейлер

Факты

О фильме

Главную роль мажора на экране сыграл Евгений Зарубин, известный по проектам «Медиатор», «Шторм» и «Тайна амулета». По словам актера, у него сразу возникло полное понимание своего персонажа, его эмоций в той или иной ситуации, его отношения к предложенным ему обстоятельствам.

Роль дедушки молодого прожигателя жизни сыграл актер Сергей Шакуров. По его словам, он бы не назвал фильм комедией, поскольку он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом фильм получился довольно легкий.

Режиссер Андрей Богатырев подчеркнул, что в образе дома Палыча угадывается сама Россия, такая же близкая и родная сердцу, и защита этого ветхого строения — отстаивание вековых ценностей, культуры прошлого, которую жаждут выкорчевать. По словам постановщика, в проекте задействован фантастический актерский состав. 

Андрей Богатырев отметил, что Шакуров работает с куражом, с азартом, существуя здесь и сейчас. Он не играет, а живет в кадре. 

 

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча!

В ролях

Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Евгений Зарубин
Евгений Зарубин
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Федор Лавров
Федор Лавров
Александр Лыков
Александр Лыков
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Nachalnik possoveta
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Павел Абраменков
Tsvetnoy
Emiliya Boeva
Dochka Artyoma i Iry
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
Voenkom
Режиссер Андрей Богатырев
Сценарист Максим Боев, Алексей Чадов, Georgiy Afanasyev, Андрей Богатырев
Композитор Nikita Yamov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 июля 2023
Дата выхода
27 июля 2023 Россия Централ Партнершип 12+
27 июля 2023 Азербайджан
27 июля 2023 Болгария
27 июля 2023 Кыргызстан
27 июля 2023 Молдавия
27 июля 2023 Узбекистан
Бюджет 139 000 000 RUR
Сборы в мире $3 173 586
Производство Viking-ST
Другие названия
Za Palycha!, За ВДВ, За Палыча!, Za VDV

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 97 голосов
3.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3540 В жанре «комедия»  981 В жанре «военный»  129 В фильмах России  591 В фильмах 2023 года  227
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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За Палыча! - Трейлер
За Палыча! Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме За Палыча!

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы зрителей в основном разделились. Сильные стороны — актерский состав, добрый настрой и русский дух, элементы приключений и драмы; фильм годится для семейного просмотра. Слабые стороны — слабая проработка сценария и местами предсказуемый сюжет, некоторые шутки не работают. Общая оценка близка к 6–7 из 10; встречаются и более положительные отклики. Подойдёт поклонникам патриотичных, дружелюбных историй о защите дома и верности близким.
Саммари составлено ИИ на основе 43 отзывов.

Отзывы о фильме

telekino22 27 июля 2023, 19:12
Не интересное и скучное кино российского производства. Наши умеют снимать кино, но данный фильм сделан исключительно для заработка. На сеансе… Читать дальше…
User 30 июля 2023, 00:20
Зря потряченное время и деньги. Полный отстой .
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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