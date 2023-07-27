Главную роль мажора на экране сыграл Евгений Зарубин, известный по проектам «Медиатор», «Шторм» и «Тайна амулета». По словам актера, у него сразу возникло полное понимание своего персонажа, его эмоций в той или иной ситуации, его отношения к предложенным ему обстоятельствам.
Роль дедушки молодого прожигателя жизни сыграл актер Сергей Шакуров. По его словам, он бы не назвал фильм комедией, поскольку он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом фильм получился довольно легкий.
Режиссер Андрей Богатырев подчеркнул, что в образе дома Палыча угадывается сама Россия, такая же близкая и родная сердцу, и защита этого ветхого строения — отстаивание вековых ценностей, культуры прошлого, которую жаждут выкорчевать. По словам постановщика, в проекте задействован фантастический актерский состав.
Андрей Богатырев отметил, что Шакуров работает с куражом, с азартом, существуя здесь и сейчас. Он не играет, а живет в кадре.
У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча!
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