Главную роль мажора на экране сыграл Евгений Зарубин, известный по проектам «Медиатор», «Шторм» и «Тайна амулета». По словам актера, у него сразу возникло полное понимание своего персонажа, его эмоций в той или иной ситуации, его отношения к предложенным ему обстоятельствам.

Роль дедушки молодого прожигателя жизни сыграл актер Сергей Шакуров. По его словам, он бы не назвал фильм комедией, поскольку он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом фильм получился довольно легкий.

Режиссер Андрей Богатырев подчеркнул, что в образе дома Палыча угадывается сама Россия, такая же близкая и родная сердцу, и защита этого ветхого строения — отстаивание вековых ценностей, культуры прошлого, которую жаждут выкорчевать. По словам постановщика, в проекте задействован фантастический актерский состав.

Андрей Богатырев отметил, что Шакуров работает с куражом, с азартом, существуя здесь и сейчас. Он не играет, а живет в кадре.