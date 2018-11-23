Бесстрашные, 2018

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Действие разворачивается в середине XV века на территории Османской империи. Султан Фатих Мехмет посылает Влада Цепеша править Валахией. Вскоре Мехмед узнает, что его подданный ведет крайне агрессивную политику, вытесняя турков со своих земель. Чтобы положить конец тирании Цепеша, султан собирает своих лучших воинов в отряд “крылатой кавалерии”: отважным сорвиголовам Конгару, Сускуну, Геккурту, Адсызу, Чеби и Ашкару поручено уничтожить армию Цепеша и наказать вассала за жестокие преступления против Османской империи. Развернуть Оригинальное название фильма – “Deliler” – в историческом контексте относится к специальным кавалерийским подразделениям в войсках Османской империи, созданным в конце XV – начале XVI века. В некоторых исторических источниках рассказывается, что воины из этого подразделения тренировались прямо на голых скалах.

Съемки прошли в районе Аксарай в Турции. Одну из батальных сцен снимали неподалеку от Эскишехира, в локации, хорошо известной среди профессиональных скалолазов.

По словам продюсера и исполнителя главной роли Джема Учана, работа над фильмом велась более 8 лет. “Бесстрашные” стали одним из самых самых высокобюджетных турецких фильмов 2010-х годов.

Съемки картины заняли 8 недель.

Меха, которые носят персонажи картины, – искусственные. Развернуть Основные события происходят в пятнадцатом веке, когда султан Фатих Мехмет отправляет Влада Цепеша в Валахию. Там последний начинает творить бесчинства, проявляя крайнюю жестокость. Чтобы его усмирить, правитель посылает к нему семь бесстрашных героев, которым предстоит сразиться с тираном. Развернуть 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5 Продолжительность 2 часа 1 минута Год выпуска 2018 Премьера онлайн 10 февраля 2020 Премьера в мире 23 ноября 2018 Возраст 0+ Режиссер Осман Кая В ролях Джем Учан Эркан Петеккая Нур Феттахоглу Йеткин Дикинджилер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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