Бесстрашные, 2018

Действие разворачивается в середине XV века на территории Османской империи. Султан Фатих Мехмет посылает Влада Цепеша править Валахией. Вскоре Мехмед узнает, что его подданный ведет крайне агрессивную политику, вытесняя турков со своих земель. Чтобы положить конец тирании Цепеша, султан собирает своих лучших воинов в отряд “крылатой кавалерии”: отважным сорвиголовам Конгару, Сускуну, Геккурту, Адсызу, Чеби и Ашкару поручено уничтожить армию Цепеша и наказать вассала за жестокие преступления против Османской империи.
Основные события происходят в пятнадцатом веке, когда султан Фатих Мехмет отправляет Влада Цепеша в Валахию. Там последний начинает творить бесчинства, проявляя крайнюю жестокость. Чтобы его усмирить, правитель посылает к нему семь бесстрашных героев, которым предстоит сразиться с тираном.