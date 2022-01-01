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Канонерка
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The Sand Pebble

Канонерка, 1966

1966 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 1966
Режиссер
Роберт Уайз
В ролях
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Канонерка 2 постера
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