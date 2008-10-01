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Постер фильма На войне
Постер фильма На войне
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6.0 Рейтинг IMDb: 6
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2 постера
Киноафиша Фильмы На войне

На войне

De la guerre 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герой фильма оказывается в необычной милитаризованной секте, предводительница которой читает классический труд «О войне» Карла фон Клаузевица. Её подопечные живут вместе в особняке, им надлежит делать только две вещи — получать удовольствие и отдыхать. Получают удовольствие они во время выполнения физических упражнений в странных масках.
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 октября 2008
Дата выхода
1 октября 2008 Франция
Сборы в мире $88 512
Производство Les Films du Lendemain, My New Picture, Canal+
Другие названия
De la guerre, On War, A háborúról, De la guerra, De la guerre - Della guerra, Despre Război, Na Guerra, O Válce, O wojnie, Peri polemou, Vom Kriege, На войне
Режиссер
Бертран Бонелло
Бертран Бонелло
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Гийом Депардье
Клотильда Эсме
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
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