Герой фильма оказывается в необычной милитаризованной секте, предводительница которой читает классический труд «О войне» Карла фон Клаузевица. Её подопечные живут вместе в особняке, им надлежит делать только две вещи — получать удовольствие и отдыхать. Получают удовольствие они во время выполнения физических упражнений в странных масках.
СтранаФранция
Продолжительность2 часа 10 минут
Год выпуска2008
Премьера в мире1 октября 2008
Дата выхода
1 октября 2008
Франция
Сборы в мире$88 512
ПроизводствоLes Films du Lendemain, My New Picture, Canal+
Другие названия
De la guerre, On War, A háborúról, De la guerra, De la guerre - Della guerra, Despre Război, Na Guerra, O Válce, O wojnie, Peri polemou, Vom Kriege, На войне