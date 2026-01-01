Оповещения от Киноафиши
7.7 Рейтинг IMDb: 7.7
Генерал делла Ровере

Il generale della Rovere 18+
О фильме

Действие фильма происходит во время немецкой оккупации Генуи зимой 1943-1944 годов. После того как гестаповцы случайно убивают генерала Делла Ровере, лидера итальянского Сопротивления, местный комендант убеждает Бардоне, аморального мошенника, выдавать себя за убитого генерала. Под его именем Бардоне отсылают в миланскую тюрьму, где он должен узнать лидера партизан, с которым Делла Ровере собирался встретиться перед смертью.

Бардоне, однако, начинает идентифицировать себя со своими товарищами-заключенными и находит в себе недоступные ему доселе моральные силы и дух лидера Сопротивления.

Страна Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 30 августа 1959
Дата выхода
13 апреля 1960 Германия
7 октября 1959 Италия
8 мая 1961 СССР
21 ноября 1960 США
15 ноября 1959 Франция
Производство Zebra Films, Société Nouvelle des Établissements Gaumont (SNEG)
Другие названия
Il generale Della Rovere, General Della Rovere, Der falsche General, El general de la Rovere, Le Général de la Rovere, De Crápula a Herói, Generaal della Rovere, Generał della Rovere, Generál della Rovere, Generalen, Generalul Della Rovere, In de schaduw van de Nazi's, Kenraali della Rovere, Le Général della Rovere, O General Della Rovere, O stratigos Della-Rovere, Rovere tábornok, Ο στρατηγός Della Rovere, Ο στρατηγός Ντέλα Ρόβερε, Генерал дела Ровере, Генерал Делла Ровере, ロベレ将軍
Режиссер
Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
В ролях
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Ханнес Мессемер
Витторио Каприоли
Нандо Анджелини
Херберт Фишер
Фильмы похожие на Генерал делла Ровере
В Риме была ночь 7.2
В Риме была ночь (1960)
Европа'51 7.5
Европа'51 (1952)
Стромболи, земля Божья 7.3
Стромболи, земля Божья (1950)
Земляк 7.7
Земляк (1946)
Германия, год нулевой 7.9
Германия, год нулевой (1948)
Итальянец в Америке 6.0
Итальянец в Америке (1969)
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера (2014)
Соблазненная и покинутая 7.9
Соблазненная и покинутая (1964)
Товарищи 8.0
Товарищи (1963)
Развод по-итальянски 7.7
Развод по-итальянски (1961)
Золото Неаполя 7.3
Золото Неаполя (1954)
Шуша 8.0
Шуша (1946)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
