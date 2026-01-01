Отзывы о фильме
Действие фильма происходит во время немецкой оккупации Генуи зимой 1943-1944 годов. После того как гестаповцы случайно убивают генерала Делла Ровере, лидера итальянского Сопротивления, местный комендант убеждает Бардоне, аморального мошенника, выдавать себя за убитого генерала. Под его именем Бардоне отсылают в миланскую тюрьму, где он должен узнать лидера партизан, с которым Делла Ровере собирался встретиться перед смертью.
Бардоне, однако, начинает идентифицировать себя со своими товарищами-заключенными и находит в себе недоступные ему доселе моральные силы и дух лидера Сопротивления.
|13 апреля 1960
|Германия
|7 октября 1959
|Италия
|8 мая 1961
|СССР
|21 ноября 1960
|США
|15 ноября 1959
|Франция