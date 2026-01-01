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Постер фильма По ком звонит колокол
7.4
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7.4

По ком звонит колокол

, 1943
For Whom the Bell Tolls
США / приключения, военный, исторический, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма По ком звонит колокол
7.4

О фильме

1930-ые годы, разгар Гражданской войны в Испании. Американец Роберт Джордан прибывает в партизанский отряд, во главе которого стоит Пабло и его жена Пилар. Там он встречает девушку Марию и в её лице находит любовь всей жизни. Сможет ли Джордан выполнить наложенную на него миссию и спасти свое чувство?

В ролях

Гэри Купер
Гэри Купер
Роберт Джордан
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
María
Аким Тамирофф
Пабло
Артуро де Кордова
Агустин
Владимир Соколов
Anselmo
Михаил Разумный
Rafael
Фортунио Бонанова
Fernando
Эрик Фелдэри
Andres
Виктор Варкони
Primitivo
Катина Паксино
Пилар
Режиссер Сэм Вуд
Сценарист Дадли Николс, Эрнест Хемингуэй
Композитор Виктор Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 12 июля 1943
Дата выхода
31 декабря 1943 Бразилия
9 ноября 1943 Великобритания PG
12 января 1951 Германия
12 июля 1943 Греция
19 августа 1949 Дания
11 августа 1944 Ирландия PG
13 июля 1943 Испания
1 января 1944 Португалия
13 июля 1943 США
21 июня 1947 Франция
8 марта 1957 Южная Корея
1 октября 1952 Япония G
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $26 205
Производство Paramount Pictures
Другие названия
For Whom the Bell Tolls, ¿Por quién doblan las campanas?, Por Quem os Sinos Dobram, Pour qui sonne le glas, Wem die Stunde schlägt, Klockan klämtar för dig, Akiért a harang szól, Çanlar Kimin İçin Çalıyor?, Gia poion ktypa i kabana, Hvem ringer klokkerne for?, Kenelle kellot soivat, Klokkene ringer for deg, Kome zvono zvoni, Komu bije dzwon, Pentru cine bat clopotele, Per chi suona la campana, Por quién doblan las campanas, Vatan fedaisi, Voor wie de doodsklok luidt, Voor wie de klok luidt, Για ποιον κτυπά η καμπάνα, Για ποιον χτυπά η καμπάνα, За кого бие камбаната, По ком звонит колокол, 誰が為に鐘は鳴る, 誰がために鐘は鳴る

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 21 голос
6.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1183 В жанре «приключения»  266 В жанре «военный»  58 В жанре «исторический»  48 В жанре «драма»  547 В жанре «мелодрама»  156 В фильмах США  723 В фильмах 1943 года  3
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саундтрек фильма По ком звонит колокол

Цитаты

Maria Я не знаю, как целоваться, а то бы тебя поцеловала. Куда же носы прятать? Всегда думаю, куда носы деть.
[поцелуй]
Maria Они же не мешают, правда? Я всегда думала, что будут мешать.
[поцелуй]
Maria Смотри, я сама попробую.
[поцелуй]
Robert Jordan Мария.
Maria Ой, я что-то не так сделала?
[большой поцелуй]

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