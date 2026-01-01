Maria Я не знаю, как целоваться, а то бы тебя поцеловала. Куда же носы прятать? Всегда думаю, куда носы деть.

[поцелуй]

Maria Они же не мешают, правда? Я всегда думала, что будут мешать.

[поцелуй]

Maria Смотри, я сама попробую.

[поцелуй]

Robert Jordan Мария.

Maria Ой, я что-то не так сделала?