1930-ые годы, разгар Гражданской войны в Испании. Американец Роберт Джордан прибывает в партизанский отряд, во главе которого стоит Пабло и его жена Пилар. Там он встречает девушку Марию и в её лице находит любовь всей жизни. Сможет ли Джордан выполнить наложенную на него миссию и спасти свое чувство?
|31 декабря 1943
|Бразилия
|9 ноября 1943
|Великобритания
|PG
|12 января 1951
|Германия
|12 июля 1943
|Греция
|19 августа 1949
|Дания
|11 августа 1944
|Ирландия
|PG
|13 июля 1943
|Испания
|1 января 1944
|Португалия
|13 июля 1943
|США
|21 июня 1947
|Франция
|8 марта 1957
|Южная Корея
|1 октября 1952
|Япония
|G