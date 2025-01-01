После завершения Великой Отечественной войны майор Сорокин и подполковник Добрынин отправляются в Западную Германию. Им поручено ответственное дело - вернуть на родину детей, вывезенных фашистами в годы войны. Приют, в котором живут сироты, находится под присмотром английских разведчиков. Условия жизни здесь тяжелые, ведь из ребят планируют вырастить разведчиков, суровых, не знающих жалости к себе и другим. Однако советские делегаты намерены вернуть сиротам родину и настоящее детство.
Советские разведчики Добрынин и Сорокин разыскивают на территории Западной Германии, оказавшийся под присмотром английской разведки сиротский приют с советскими детьми и добиваются возвращения детей на родину.
|29 апреля 1949
|СССР