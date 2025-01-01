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У них есть Родина

U nikh est Rodina 18+
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О фильме

После завершения Великой Отечественной войны майор Сорокин и подполковник Добрынин отправляются в Западную Германию. Им поручено ответственное дело - вернуть на родину детей, вывезенных фашистами в годы войны. Приют, в котором живут сироты, находится под присмотром английских разведчиков. Условия жизни здесь тяжелые, ведь из ребят планируют вырастить разведчиков, суровых, не знающих жалости к себе и другим. Однако советские делегаты намерены вернуть сиротам родину и настоящее детство.

  • В основу сценария легла пьеса Сергея Михалкова “Я хочу домой!”. 
  • Один из режиссеров картины Александр Файнциммер в 1951 году был награжден Сталинской премией III степени. 
  • Роль Иры Соколовой исполнила Наталья Защипина - это была четвертая по счету работа юной актрисы. В дальнейшем Наталья Защипина окончила ВГИК, играла в кино и театре, работала на телевидении, озвучивала мультфильмы “Чип и Дейл спешат на помощь”, “Утиные истории”, “Чокнутый” и многие другие. 
  • Музыку к фильму написал прославленный композитор Арам Хачатурян - автор балетов “Гаянэ” (1942), “Спартак” (1956), “Маскарад” (1982), целого ряда оркестровых сочинений, концертов, сочинений для фортепиано, духового оркестра.

Советские разведчики Добрынин и Сорокин разыскивают на территории Западной Германии, оказавшийся под присмотром английской разведки сиротский приют с советскими детьми и добиваются возвращения детей на родину.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 29 апреля 1949
Дата выхода
29 апреля 1949 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
U nikh est Rodina, Sie haben eine Heimat, Tahdomme kotiin, They Have a Motherland, U nich jest rodina, Van hazájuk, У них есть Родина
Режиссер
Владимир Легошин
Александр Файнциммер
В ролях
Фаина Раневская
Фаина Раневская
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Лидия Смирнова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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