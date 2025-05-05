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6.4
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6.4

Седьмая пуля

, 1973
Sedmaya pulya
СССР / приключения, военный, вестерн / 18+
6.4

В ролях

Дилором Камбарова
Болот Бейшеналиев
Суйменкул Чокморов
Талгат Нигматулин
Талгат Нигматулин
Ismail
Мелис Абзалов
Иногам Адылов
Anvara Alimova
T. Aliyev
Khikmat Gulyamov
Бахтиёр Ихтияров
Режиссер Али Хамраев
Сценарист Андрей Кончаловский, Фридрих Наумович Горенштейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 30 апреля 1973
Дата выхода
30 апреля 1973 СССР
Производство Uzbekfilm
Другие названия
Sedmaya pulya, Sedmi metak, The Seventh Bullet, Sedmi naboj, Седьмая пуля, 7つ目の弾丸, A hetedik töltény, A Sétima Bala, Al şaptelea cartuş, Die siebente Kugel, I 7i sfaira, La séptima bala, Siódma kula

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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