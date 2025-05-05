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6.4
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Седьмая пуля
6.4
Седьмая пуля
, 1973
Sedmaya pulya
СССР / приключения, военный, вестерн / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Похожие
6.4
В ролях
Дилором Камбарова
Болот Бейшеналиев
Суйменкул Чокморов
Талгат Нигматулин
Ismail
Мелис Абзалов
Иногам Адылов
Anvara Alimova
T. Aliyev
Khikmat Gulyamov
Бахтиёр Ихтияров
Режиссер
Али Хамраев
Сценарист
Андрей Кончаловский
,
Фридрих Наумович Горенштейн
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
30 апреля 1973
Дата выхода
30 апреля 1973
СССР
Производство
Uzbekfilm
Другие названия
Sedmaya pulya, Sedmi metak, The Seventh Bullet, Sedmi naboj, Седьмая пуля, 7つ目の弾丸, A hetedik töltény, A Sétima Bala, Al şaptelea cartuş, Die siebente Kugel, I 7i sfaira, La séptima bala, Siódma kula
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
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