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Рейтинги
6.8
Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
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Фильмы
Оптимистическая трагедия
Оптимистическая трагедия
Optimisticheskaya tragediya
18+
Напомним о выходе в прокат
военный
драма
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Причины посмотреть
О фильме
-по одноименной пьесе Всеволода Вишневского.
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1917 год. В морской отряд, которым руководит анархист Вожак, по поручению ЦК партии направляется женщина-комиссар. Ей поручено подчинить моряков делу революции.
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Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
12 июня 1963
Дата выхода
12 июня 1963
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Optimisticheskaya tragediya, A Tragédia Otimista, Aisiodoxi tragodia, Den optimistiske tragedie, En optimistisk tragedi, En optimistisk tragedie, La tragédie optimiste, Optimista tragédia, Optimistic Tragedy, Optimistická tragédie, Optimistinen tragedia, Optimistische Tragödie, Rakutenteki na higeki, Tragedia optymistyczna, Una tragedia optimista, Оптимистическая трагедия
Режиссер
Самсон Самсонов
В ролях
Маргарита Володина
Борис Андреев
Вячеслав Тихонов
Всеволод Санаев
Всеволод Сафонов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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