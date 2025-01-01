Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Постер фильма Оптимистическая трагедия
Постер фильма Оптимистическая трагедия
Смотреть онлайн
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Смотреть онлайн
Киноафиша Фильмы Оптимистическая трагедия

Оптимистическая трагедия

Optimisticheskaya tragediya 18+
Напомним о выходе в прокат
Смотреть онлайн

Причины посмотреть

О фильме

-по одноименной пьесе Всеволода Вишневского.
1917 год. В морской отряд, которым руководит анархист Вожак, по поручению ЦК партии направляется женщина-комиссар. Ей поручено подчинить моряков делу революции.
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 12 июня 1963
Дата выхода
12 июня 1963 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Optimisticheskaya tragediya, A Tragédia Otimista, Aisiodoxi tragodia, Den optimistiske tragedie, En optimistisk tragedi, En optimistisk tragedie, La tragédie optimiste, Optimista tragédia, Optimistic Tragedy, Optimistická tragédie, Optimistinen tragedia, Optimistische Tragödie, Rakutenteki na higeki, Tragedia optymistyczna, Una tragedia optimista, Оптимистическая трагедия
Режиссер
Самсон Самсонов
Самсон Самсонов
В ролях
Маргарита Володина
Борис Андреев
Борис Андреев
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Оптимистическая трагедия
Спортлото-82 7.0
Спортлото-82 (1982)
Полеты во сне и наяву 7.5
Полеты во сне и наяву (1982)
Место встречи изменить нельзя 8.5
Место встречи изменить нельзя (1979)
Свой среди чужих, чужой среди своих 7.7
Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)
А зори здесь тихие 8.3
А зори здесь тихие (1972)
Журналист 7.3
Журналист (1967)
Как быть любимой 7.2
Как быть любимой (1963)
Три сестры 7.2
Три сестры (1964)
Попрыгунья 7.1
Попрыгунья (1955)
Стратегия риска 6.5
Стратегия риска (1978)
Фронт в тылу врага 6.1
Фронт в тылу врага (1981)
На диком бреге 6.6
На диком бреге (1966)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Смотреть
бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Спортлото-82
 
Полеты во сне и наяву
 
Свой среди чужих, чужой среди своих
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше