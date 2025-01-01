Фильм рассказывает о короткой, но славной жизни рядового Александра Матросова. Отважный красноармеец погиб, когда ему было всего лишь 19 лет. Однако имя Александра Матросова и память о его подвиге будут жить вечно. На фронт юноша отправился добровольцем и получил ранение в первом же сражении, но, выздоровев, сразу же вернулся на поле боя. В решающий момент битвы Александр закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, тем самым дав своим товарищам возможность атаковать врага. Звание Героя Советского Союза было присвоено Александру Матросову посмертно.