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Постер фильма Рядовой Александр Матросов
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Киноафиша Фильмы Рядовой Александр Матросов

Рядовой Александр Матросов

Ryadovoy Aleksandr Matrosov 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о короткой, но славной жизни рядового Александра Матросова. Отважный красноармеец погиб, когда ему было всего лишь 19 лет. Однако имя Александра Матросова и память о его подвиге будут жить вечно. На фронт юноша отправился добровольцем и получил ранение в первом же сражении, но, выздоровев, сразу же вернулся на поле боя. В решающий момент битвы Александр закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, тем самым дав своим товарищам возможность атаковать врага. Звание Героя Советского Союза было присвоено Александру Матросову посмертно.

  • Сценарий, созданный Георгием Мдивани, основан на реальных событиях. 
  • Режиссером фильма стал народный артист РСФСР Леонид Луков. Среди других известных его работ - “Большая жизнь” (1939), “Два бойца” (1943), “Об этом забывать нельзя” (1954), “Разные судьбы” (1956), “Верьте мне, люди” (1964). 
  • Роль легендарного бойца Александра Матросова исполнил выпускник Театрального училища имени Щукина Анатолий Игнатьев. Это его четвертая работа в большом кино, в общей сложности актер за свою творческую биографию сыграл более 20 разноплановых ролей. 
  • Фильм вышел на экраны спустя четыре года после гибели Александра Матросова.

О подвиге девятнадцатилетнего солдата Великой Отечественной войны — Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру дзота противника.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 12 мая 1947
Дата выхода
12 мая 1947 СССР
Производство Soyuzdetfilm
Другие названия
Ryadovoy Aleksandr Matrosov, Vojnik Aleksandar Matrosov, Aleksander Matrosov, Hänen nimensä elää, Menige Alexander Matrosov, Private Aleksandr Matrosov, Szeregowiec Aleksandr Matrosow, Támadás 6.25-kor, Рядовой Александр Матросов
Режиссер
Леонид Луков
Леонид Луков
В ролях
Анатолий Игнатьев
Петр Константинов
Геннадий Сергеев
Геннадий Сергеев
Борис Магалиф
Олег Жаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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