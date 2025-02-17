Спустя сорок лет после выхода монументального фильма Клода Ланцмана «Шоа» Гийом Рибо раскрывает тайны режиссуры этой картины, используя только слова Ланцмана и ранее не публиковавшиеся кадры из этого шедевра.
ПроизводствоLes Films du Poisson, Les Films Aleph, Arte France
Другие названия
Je n'avais que le néant - Shoah par Lanzmann, All I Had Was Nothingness, Ich hatte nur das Nichts - Shoah von Claude Lanzmann, Je n'avais que le néant, Nie miałem nic poza pustką. Shoah Lanzmanna, לא היה לי אלא כלום: שואה מאת קלוד לנצמן