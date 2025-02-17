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Постер фильма У меня не было ничего, кроме пустоты
7.3
У меня не было ничего, кроме пустоты - С субтитрами отрывок
Киноафиша Фильмы У меня не было ничего, кроме пустоты
7.3

У меня не было ничего, кроме пустоты

, 2025
Je n'avais que le néant - Shoah par Lanzmann
Франция / документальный, исторический, военный / 18+
Трейлеры
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Постер фильма У меня не было ничего, кроме пустоты
7.3
Пойду 0
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У меня не было ничего, кроме пустоты - С субтитрами отрывок
У меня не было ничего, кроме пустоты  С субтитрами отрывок

О фильме

Спустя сорок лет после выхода монументального фильма Клода Ланцмана «Шоа» Гийом Рибо раскрывает тайны режиссуры этой картины, используя только слова Ланцмана и ранее не публиковавшиеся кадры из этого шедевра.

В ролях

Клод Ланзманн
Self
Режиссер Гийом Рибо
Сценарист Гийом Рибо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 19 ноября 2025
Премьера в мире 17 февраля 2025
Дата выхода
26 ноября 2025 Франция
Производство Les Films du Poisson, Les Films Aleph, Arte France
Другие названия
Je n'avais que le néant - Shoah par Lanzmann, All I Had Was Nothingness, Ich hatte nur das Nichts - Shoah von Claude Lanzmann, Je n'avais que le néant, Nie miałem nic poza pustką. Shoah Lanzmanna, לא היה לי אלא כלום: שואה מאת קלוד לנצמן

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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У меня не было ничего, кроме пустоты - С субтитрами отрывок
У меня не было ничего, кроме пустоты С субтитрами отрывок
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