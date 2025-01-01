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На пути в Берлин
На пути в Берлин
Na puti v Berlin
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Напомним о выходе в прокат
боевик
военный
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О фильме
О проведении операции по окружению и взятию Берлина. Май, 1945 год.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1969
Премьера в мире
14 июля 1969
Дата выхода
14 июля 1969
Россия
14 июля 1969
СССР
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Na puti v Berlin, На пути в Берлин, W drodze na Berlin
Режиссер
Михаил Ершов
В ролях
Василий Краснов
Николай Трофимов
Степан Крылов
Юрий Фисенко
Сергей Дворецкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
12
голосов
7
IMDb
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