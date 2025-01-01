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Киноафиша Фильмы На пути в Берлин

На пути в Берлин

Na puti v Berlin 18+
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О фильме

О проведении операции по окружению и взятию Берлина. Май, 1945 год.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 14 июля 1969
Дата выхода
14 июля 1969 Россия
14 июля 1969 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Na puti v Berlin, На пути в Берлин, W drodze na Berlin
Режиссер
Михаил Ершов
В ролях
Василий Краснов
Николай Трофимов
Николай Трофимов
Степан Крылов
Юрий Фисенко
Сергей Дворецкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb
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На пути в Берлин

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