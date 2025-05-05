Приключения Вернера Хольта, 1965

ПроизводствоDEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Roter Kreis''
Другие названия
Die Abenteuer des Werner Holt, The Adventures of Werner Holt, Aventurile lui Werner Holt, Les Aventures de Werner Holt, Oi kolasmenoi tou G' Reich, Przygody Wernera Holta, Tuliholvin alla, Werner Holt kalandjai, Werner Holt'un Maceraları, Приключения Вернера Хольта
Рейтинг фильма
7.4
Оцените10 голосов
7.4IMDb
Обновлено 5 мая 2025
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