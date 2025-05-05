Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Приключения Вернера Хольта
7.4
Киноафиша Фильмы Приключения Вернера Хольта
7.4

Приключения Вернера Хольта

, 1965
Die Abenteuer des Werner Holt
ГДР / драма, мелодрама, военный / 18+
Постер фильма Приключения Вернера Хольта
7.4

В ролях

Клаус-Петер Тиле
Werner Holt
Манфред Карге
Gilbert Wolzow
Арно Визневски
Sepp Gomulka
Гюнтер Юнгханс
Christian Vetter
Петер Ройссе
Peter Wiese
Вольфганг Лангхофф
Werners Vater, Professor Holt
Карла Хадимова
Milena
Моника Войтович
Gundel
Dietlinde Greiff
Marie Krüger
Ангелика Домрёзе
Uta Barnim
Режиссер Йоахим Кунерт
Сценарист Йоахим Кунерт, Клаус Кюхенмайстер, Дитер Нолль
Композитор Герхард Вольгемут
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ГДР
Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 4 февраля 1965
Дата выхода
4 февраля 1965 Германия 16
16 мая 1966 СССР
Производство DEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Roter Kreis''
Другие названия
Die Abenteuer des Werner Holt, The Adventures of Werner Holt, Aventurile lui Werner Holt, Les Aventures de Werner Holt, Oi kolasmenoi tou G' Reich, Przygody Wernera Holta, Tuliholvin alla, Werner Holt kalandjai, Werner Holt'un Maceraları, Приключения Вернера Хольта

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше