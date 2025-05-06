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Безымянный проект Дензела Вашингтона
Безымянный проект Дензела Вашингтона
Untitled Denzel Washington Project
США / исторический, военный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Дензел Вашингтон
Hannibal
Welket Bungué
Режиссер
Антуан Фукуа
Сценарист
Джон Логан
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Hannibal
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Обновлено 6 мая 2025
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