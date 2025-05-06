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Киноафиша Фильмы Безымянный проект Дензела Вашингтона

Безымянный проект Дензела Вашингтона

Untitled Denzel Washington Project
США / исторический, военный / 18+

В ролях

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Hannibal
Welket Bungué
Режиссер Антуан Фукуа
Сценарист Джон Логан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Другие названия
Hannibal

Рейтинг фильма

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Обновлено 6 мая 2025

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