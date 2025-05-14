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Киноафиша Фильмы Боевые лазеры. Охота за супероружием

Боевые лазеры. Охота за супероружием

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О фильме

Считыватели штрихкодов и принтеры, целеуказатели и дальномеры, хирургические скальпели нового поколения и даже холодный термоядерный синтез. Все это работает при помощи лазера — уникального изобретения гениальных советских физиков Александра Прохорова и Николая Басова. В середине 1950-х годов Прохоров и Басов сконструировали оптический квантовый генератор, послуживший основой для создания боевых лазеров. В 1960-х благодаря им появились программы разработки лазерного оружия высокой мощности «Терра» и «Омега», затем — лазерных установок для сопровождения и уничтожения космических целей и баллистических ракет. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 14 мая 2025
Премьера в мире 14 мая 2025
Режиссер
Сергей Айрапетов
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