Считыватели штрихкодов и принтеры, целеуказатели и дальномеры, хирургические скальпели нового поколения и даже холодный термоядерный синтез. Все это работает при помощи лазера — уникального изобретения гениальных советских физиков Александра Прохорова и Николая Басова. В середине 1950-х годов Прохоров и Басов сконструировали оптический квантовый генератор, послуживший основой для создания боевых лазеров. В 1960-х благодаря им появились программы разработки лазерного оружия высокой мощности «Терра» и «Омега», затем — лазерных установок для сопровождения и уничтожения космических целей и баллистических ракет.