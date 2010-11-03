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Брестская крепость Брестская крепость
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The Brest Fortress

Брестская крепость, 2010

2010 / Россия / Беларусь
8.3 Оцените
135 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Фильм по реальным событиям о первых днях Великой Отечественной Войны
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм полностью основан на исторических событиях. В марте 1941 года Ефим Фомин, получивший несправедливое обвинение, переводится в Брест. Теперь он – комиссар стрелкового полка. 21 июня он пытается поехать к семье, но терпит неудачу и возвращается в Брестскую крепость. Гаврилов, командир полка, обсуждает с особистом Вайнштейном возможное нападение немецкой армии. Майор предполагает, что гитлеровское войско может взять крепость в осаду, и его опасения оправдываются. Ефим возглавляет оборону на территории у Холмских ворот. Сюжет фильма посвящен героической защите крепости в Бресте, на которую 22 июня обрушилось первое нападение немецких захватчиков. Кинолента повествует о трех основных точках сопротивления. Их возглавляли Гаврилов, Фомин и Кижеватов.

Картина вышла в прокат в двух версиях: театральная 2010 года и расширенная, состоящая из четырех отдельных серий и получившая название «Крепость», которая появилась на экранах через год.

Создатели фильма готовились к этой работе почти два года, тщательно собирая информацию и продумывая детали масштабной картины.

Декорации для исторической киноленты, копии довоенных зданий и реплика Холмских ворот – уникальные, спроектированные Алимом Матвейчуком.

В съемках добровольно участвовали многие жители Бреста, где велась работа над фильмом.

В процессе работы над фильмом съемочной группой были обнаружены останки солдат советской армии, которые позже захоронили на мемориальном кладбище.

Для съемок боевых действий приходилось разминировать участки территории. Среди находок числятся гранаты, неразорвавшиеся снаряды и резиновая лодка немецкого производства.

Четыре месяца шла работа над компьютерной графикой. В проекте участвовало четыре студии этого направления. Было сделано больше 500 содержащих графику планов.

Основное музыкальное оформление создал Юрий Красавин.

«Не позволь мне погибнуть», песню, звучавшую за кадром, написал Леонид Агутин специально для этой киноленты. Клип для этой композиции сделали из кадров «Брестской крепости», есть две версии – с участием исполнителя и без.

Одна из копий фильма передана в музей на Поклонной горе.

В музее комплекса, посвященного Брестской крепости, организовали экспозицию о съемках фильма. Кроме других экспонатов, там хранится форма Андрея Мерзликина, который исполнил роль Кижеватова.

Игорь Угольников, главный продюсер картины, обозначил, что главная ценность фильма – достоверность. В нем принципиально не использовались вымышленные персонажи. Существование человека должно было подтвердиться как минимум двумя источниками, прежде чем роль включали в сюжет.

Создателей фильма консультировал ветеран П. Бондарев, один из последних живущих ныне защитников крепости.

Сценарий киноленты согласовывали с работниками мемориала и представителями ветеранских организаций Республики Беларусь.

Один ляп при съемках все же был допущен: немецкий танк с огнеметным орудием, который показали в конце картины, не мог применяться во время событий 1941 года. На самом деле он впервые был использован на два года позже в бою на Курской дуге.

Гитлер несколько раз получал доклад о взятии крепости, но каждый раз информация оказывалась ложной – находился новый очаг сопротивления советской армии. По словам автора идеи и главного продюсера, это было сигналом об уязвимости хваленого немецкого войска, якобы непобедимого. Угольников в своем фильме хотел передать эмоции людей, почувствовавших этот сигнал и бросивших все свои силы на защиту Родины.

Ветеран войны Одинцов один из немногих людей, чудом уцелевших после беспощадной атаки гитлеровскими войсками Брестской крепости, начавшейся утром 22 июня 1941 года. Глубоко в сердце он хранит воспоминания о страшных днях обороны, трагические призраки прошлого — его погибшие друзья и близкие как тени неотступно следуют за ним. Мысленно он возвращается в то время, когда он, молодой и беззаветно влюбленный в старшую дочь семьи Ворошиловских стрелков — Веру, оказался в самом центре кровавых событий истории.

8.3 Оцените
135 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 4 ноября 2010
Премьера в мире 3 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Кирилл Болтаев
Кирилл Болтаев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Брестская крепость 4 постера
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Наша рецензия
«Брестская крепость» Александра Котта рождает двойственное впечатление, поскольку вызвана к жизни двумя совершенно различными обстоятельствами. Первое обстоятельство связано с искренним желанием в очередной раз воспроизвести на экране брестский подвиг лета 41-го, второе – со сверхочевидным и даже тщательно подчеркиваемым госзаказом. Внутри фильма, конечно, нельзя провести линию, отделяющую последствия одного от последствий другого, но раздвоенность эта ощущается и временами…
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Alex1980 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/11/2010 - 01:28:22):Немцам в июне 41 года что сказали... что они идут делать очень хорошее дело: освобождать Россию от… Читать дальше…
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/11/2010 - 15:41:33):Ну типа странно... крепость!!!... самый важный для СССР форпост!!, ГРАНИЦА в конце концов, и не просто… Читать дальше…
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135 голосов
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Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
клип Л. Агутина на песню Не позволь мне погибнуть
Клип Л. Агутина на песню Не позволь мне погибнуть
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