Брестская крепость, 2010

Картина вышла в прокат в двух версиях: театральная 2010 года и расширенная, состоящая из четырех отдельных серий и получившая название «Крепость», которая появилась на экранах через год.

Создатели фильма готовились к этой работе почти два года, тщательно собирая информацию и продумывая детали масштабной картины.

Декорации для исторической киноленты, копии довоенных зданий и реплика Холмских ворот – уникальные, спроектированные Алимом Матвейчуком.

В съемках добровольно участвовали многие жители Бреста, где велась работа над фильмом.

В процессе работы над фильмом съемочной группой были обнаружены останки солдат советской армии, которые позже захоронили на мемориальном кладбище.

Для съемок боевых действий приходилось разминировать участки территории. Среди находок числятся гранаты, неразорвавшиеся снаряды и резиновая лодка немецкого производства.

Четыре месяца шла работа над компьютерной графикой. В проекте участвовало четыре студии этого направления. Было сделано больше 500 содержащих графику планов.

Основное музыкальное оформление создал Юрий Красавин.

«Не позволь мне погибнуть», песню, звучавшую за кадром, написал Леонид Агутин специально для этой киноленты. Клип для этой композиции сделали из кадров «Брестской крепости», есть две версии – с участием исполнителя и без.

Одна из копий фильма передана в музей на Поклонной горе.

В музее комплекса, посвященного Брестской крепости, организовали экспозицию о съемках фильма. Кроме других экспонатов, там хранится форма Андрея Мерзликина, который исполнил роль Кижеватова.

Игорь Угольников, главный продюсер картины, обозначил, что главная ценность фильма – достоверность. В нем принципиально не использовались вымышленные персонажи. Существование человека должно было подтвердиться как минимум двумя источниками, прежде чем роль включали в сюжет.

Создателей фильма консультировал ветеран П. Бондарев, один из последних живущих ныне защитников крепости.

Сценарий киноленты согласовывали с работниками мемориала и представителями ветеранских организаций Республики Беларусь.

Один ляп при съемках все же был допущен: немецкий танк с огнеметным орудием, который показали в конце картины, не мог применяться во время событий 1941 года. На самом деле он впервые был использован на два года позже в бою на Курской дуге.

Гитлер несколько раз получал доклад о взятии крепости, но каждый раз информация оказывалась ложной – находился новый очаг сопротивления советской армии. По словам автора идеи и главного продюсера, это было сигналом об уязвимости хваленого немецкого войска, якобы непобедимого. Угольников в своем фильме хотел передать эмоции людей, почувствовавших этот сигнал и бросивших все свои силы на защиту Родины.