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Повелитель стихий Повелитель стихий
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The Last Airbender

Повелитель стихий, 2010

2010 / США
7.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Огонь, Земля, Вода и Воздух – четыре стихии, которым поклоняются четыре народа. Некогда они жили в мире и согласии, которые поддерживал Аватар – избранный, способный управлять всеми четырьмя стихиями. Но сто лет назад последний Аватар исчез, а Народ Огня развязал войну против всех, и сейчас они как никогда близки к победе. Но у выживших появляется надежда – молодой маг воздуха по имени Аанг понимает, что он – новый Аватар. Сможет ли неопытный юноша вернуть баланс и восстановить мир на земле?

  • Фильм снят по мотивам первого сезона мультсериала “Аватар: Легенда об Аанге”. 
  • Дев Патель выразил недовольство финальной версией фильма. 
  • Рабочим названием фильма было “Аватар: Последний маг воздуха”, но еще до начала работы над проектом Джеймс Кэмерон выкупил права на использование слова “Аватар”.
  • Ноа Рингер, исполнитель роли Аанга, получил главную роль в фильме, пройдя интернет-кастинг. Он отправил видео с демонстрацией своего владения боевым искусством тхэквондо и был утвержден.
  • На момент съемок Ноа Рингеру было 12 лет и, по закону о детском труде, он не мог проводить на съемочной площадке полный рабочий день. Создатели фильма прибегли к хитрости и наняли еще одного мальчика с похожим телосложением, который заменял Рингера в тех кадрах, где это было возможно. 
  • Режиссер целенаправленно сделал некоторых героев фильма старше, с целью увеличения целевой аудитории.
  • Актриса Джессика Андрес сыграла роль Суюки, лидера воинов Киоши, однако сцены с ее участием не вошли в финальную версию фильма.

В основе сюжета фэнтезийный мир, в котором сосуществуют 4 расы стихий — Вода, Земля, Воздух и Огонь. Нация Огня ведет испепеляющую войну против других фракций.

Но в центре побоища появляется Аанг, которому, согласно пророчеству, дана способность управлять всеми элементами и примирить нации. Воин воздуха вместе с подругой из нации Воды Катары и ее брата Сокка отправляется в крестовый поход.

7.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 8 июля 2010
Премьера онлайн 10 октября 2021
Премьера в мире 30 июня 2010
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Джексон Рэтбоун
Джексон Рэтбоун
Дев Патель
Дев Патель
Ноа Рингер
Ноа Рингер
Клифф Кертис
Клифф Кертис
Сейшелл Гэбриел
Сейшелл Гэбриел
Все актеры и съемочная группа
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Повелитель стихий
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Наша рецензия
Некрологу надлежит быть кратким, поэтому будем краткими. Сегодня мы прощаемся с М. Найтом Шьямаланом, верным сыном кинематографа, на протяжении двух десятилетий служившим ему верой и – временами – правдой. В тяжелую годину кризиса, в час жестоких испытаний он покинул нас, сполна воплотив весь свой талант с конца 90-х по середину 2000-х и в итоге оставшись без того самого таланта, который он столь щедро нес людям. Теперь, когда М. Найт Шьямалан раздал всё нуждающимся, он уже не может…
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haradrim 2 апреля 2015, 12:51
фильм ГОВНО! а мульт супер начню с этого) если вы несмотрели мульт то есть 20%-30% что он вам понравиться НО любой критик а темболее поклоник скажет… Читать дальше…
Hitman2 2 апреля 2015, 12:51
Повелитель стихий это будет трилоги....Я смотрел почти все серии мельту Аватар:Легенда об Аанге по этому мульту снят фильм....Аанг герой фильма в… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Повелитель стихий» отбил у Дева Пателя желание сниматься в блокбастерах Ему некомфортно сниматься в картинах с масштабными спецэффектами. 
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2 августа 2021 14:01
«Вопрос времени»: М. Найт Шьямалан представил постер нового фильма Судя по всему, режиссер готовит нечто апокалиптическое.
Написать
28 сентября 2020 12:37
«Повелитель стихий» М. Найта Шьямалана оказался в топе просмотров Netflix Фильм, который 10 лет назад многие назвали худшим за всю историю существования кинематографа, внезапно стал пользоваться популярностью.
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13 апреля 2020 16:29
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