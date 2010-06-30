Повелитель стихий, 2010

Огонь, Земля, Вода и Воздух – четыре стихии, которым поклоняются четыре народа. Некогда они жили в мире и согласии, которые поддерживал Аватар – избранный, способный управлять всеми четырьмя стихиями. Но сто лет назад последний Аватар исчез, а Народ Огня развязал войну против всех, и сейчас они как никогда близки к победе. Но у выживших появляется надежда – молодой маг воздуха по имени Аанг понимает, что он – новый Аватар. Сможет ли неопытный юноша вернуть баланс и восстановить мир на земле?
В основе сюжета фэнтезийный мир, в котором сосуществуют 4 расы стихий — Вода, Земля, Воздух и Огонь. Нация Огня ведет испепеляющую войну против других фракций.
Но в центре побоища появляется Аанг, которому, согласно пророчеству, дана способность управлять всеми элементами и примирить нации. Воин воздуха вместе с подругой из нации Воды Катары и ее брата Сокка отправляется в крестовый поход.