Идут учения военно-морского флота, в которых участвуют командир подводной лодки Логинов и его условный противник – командир большого противолодочного корабля Золотницкий. Противолодочный корабль запутывается в рыбацких сетях, но Логинов, не желая легкой победы, не производит условного потопления противника. В результате победу одерживает Золотницкий. Командующий учениями принимает решение провести еще один условный бой. На этот раз, чтобы одержать победу, Логинов проводит свою подводную лодку в бухту, где находится корабль Золотницкого, под скалой, на глубине 180 м. Этим же маршрутом во время войны провел свою 'Щуку' его отец, чтобы потопить крупный фашистский транспорт... Смотрите советский героико-приключенческий двухсерийный фильм 'Слушать в отсеках', один из лучших отечественных фильмов о Военно-Морском Флоте. В главных ролях снялись Борис Щербаков, Игорь Старыгин и Кирилл Лавров.