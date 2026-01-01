Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Слушать в отсеках
1 постер
Киноафиша Фильмы Слушать в отсеках

Слушать в отсеках

Slushat v otsekakh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Идут учения военно-морского флота, в которых участвуют командир подводной лодки Логинов и его условный противник – командир большого противолодочного корабля Золотницкий. Противолодочный корабль запутывается в рыбацких сетях, но Логинов, не желая легкой победы, не производит условного потопления противника. В результате победу одерживает Золотницкий. Командующий учениями принимает решение провести еще один условный бой. На этот раз, чтобы одержать победу, Логинов проводит свою подводную лодку в бухту, где находится корабль Золотницкого, под скалой, на глубине 180 м. Этим же маршрутом во время войны провел свою 'Щуку' его отец, чтобы потопить крупный фашистский транспорт... Смотрите советский героико-приключенческий двухсерийный фильм 'Слушать в отсеках', один из лучших отечественных фильмов о Военно-Морском Флоте. В главных ролях снялись Борис Щербаков, Игорь Старыгин и Кирилл Лавров.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 6 июня 1985
Дата выхода
6 июня 1985 Россия 12+
10 октября 1985 США
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Slushat v otsekakh, Слушать в отсеках
Режиссер
Николай Засеев-Руденко
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Игорь Старыгин
Игорь Старыгин
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Георгий Мартынюк
Георгий Мартынюк
Виталий Коняев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Слушать в отсеках
Щит и меч 7.7
Щит и меч (1968)
Мушкетеры двадцать лет спустя 6.3
Мушкетеры двадцать лет спустя (1992)
Саперы 0.0
Саперы (2007)
Разведчики: Война после войны 5.9
Разведчики: Война после войны (2008)
Возмездие 7.3
Возмездие (1967)
Я служу на границе 6.1
Я служу на границе (1974)
Фильм находится в подборках
Фильмы про войну Фильмы про войну

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше