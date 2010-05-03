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Буду помнить, 2010

2010 / Россия
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17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Война, 1942 год. Маленький южный город оккупировали фашисты.

- Я не еврей, не еврей! — отчаянно кричит Вадька, сжавшись под прицелом немецкого автомата. Вадька — чернявый тринадцатилетний подросток, сын гречанки и русского. Полукровка. Пока его отец сидел в лагере по ложному доносу, он рос на улице и впитывал блатную романтику. Вадька считает отца никчемным человеком. Особенно сейчас, в оккупации, когда другие отцы сражаются на фронте, защищая Родину. Мог ли он знать тогда, что этот хромой хмурый надломленный человек на поверку окажется настоящим героем, ценой своей жизни спасшим множество человеческих жизней?

7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 3 мая 2010
Премьера в мире 3 мая 2010
Возраст 16+
Прокатчик Гельварс
Режиссер
Виталий Воробьев
В ролях
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Роман Гольчук
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Сергей Апрельский
Сергей Апрельский
Все актеры и съемочная группа
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