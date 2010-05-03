Буду помнить, 2010

Война, 1942 год. Маленький южный город оккупировали фашисты.

- Я не еврей, не еврей! — отчаянно кричит Вадька, сжавшись под прицелом немецкого автомата. Вадька — чернявый тринадцатилетний подросток, сын гречанки и русского. Полукровка. Пока его отец сидел в лагере по ложному доносу, он рос на улице и впитывал блатную романтику. Вадька считает отца никчемным человеком. Особенно сейчас, в оккупации, когда другие отцы сражаются на фронте, защищая Родину. Мог ли он знать тогда, что этот хромой хмурый надломленный человек на поверку окажется настоящим героем, ценой своей жизни спасшим множество человеческих жизней?